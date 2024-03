Water is het hoofdbestanddeel van het menselijk lichaam met een percentage van gemiddeld 52% bij vrouwen en 63% bij mannen. Baby’s bestaan zelfs voor 75% uit vocht. Om uitdroging te voorkomen is het dan ook noodzaak om voldoende water op een dag te drinken.

Drink je niet genoeg? Dan kan je last krijgen van kwalen, zoals sufheid, verwardheid en flauwvallen. Tara Eikenaar van het Voedingscentrum vertelt dat er ook uitdrogingsverschijnselen, zoals minder plassen en minder elasticiteit van de huid kunnen optreden.

Met het drinken van genoeg water zorg je ervoor dat voedingsstoffen opgenomen kunnen worden in de darm en dat de afvalstoffen in je lichaam op de juiste manier worden afgevoerd. Deze afvoer verloopt een stuk moeizamer wanneer je onvoldoende drinkt.

Hoeveelheid water drinken per dag

De hamvraag: hoeveel water moet je op een dag drinken? Volgens het Voedingscentrum is het advies aan volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar om elke dag tussen de 1,5 en 2 liter water te drinken. Dit verschilt overigens wel per persoon, vertelt Eikenaar.

„Hoeveel je nodig hebt, hangt af van hoeveel vocht je verliest. Dat is voor iedereen anders en hangt ook af van de omstandigheden waarin je verkeert. Als je veel sport en beweegt of bij hogere temperaturen, heb je meer nodig. Beweeg je weinig en ben je in een koele omgeving, dan heb je minder vocht nodig.” Regelmatig door de dag heen drinken kan volgens Eikenaar helpen om te voorkomen dat je te weinig of juist te veel water drinkt.

Extreme hoeveelheden

De nieren kunnen ongeveer 0,7 tot 1 liter water per uur verwerken. Krijg je te veel vocht binnen, dan kan dat verschillende gevolgen hebben. Zo kunnen er verschijnselen, zoals misselijkheid, duizeligheid en spierkrampen optreden. „In extreme gevallen kan te veel vocht leiden tot een te laag gehalte aan zouten (natrium) in het bloed, wat ritmestoornissen in het hart kan veroorzaken. Of het kan leiden tot vochtophoping in de hersenen,” aldus de deskundige. Ze tekent daarbij wel aan dat dit bijna nooit voorkomt, alleen wanneer je extreem veel drinkt.

Hoeveel water je lichaam in bepaalde tijd aankan, hangt af van leeftijd, lengte, gewicht en omstandigheden zoals: voeding, gezondheidstoestand en inspanning. In het geval dat je extreme klachten als ritmestoornissen en vochtophoping in de hersenen ervaart, raadt Eikenaar aan direct medische hulp in te schakelen.

Zo lukt het wél

Wil je graag genoeg water drinken, maar vind je het moeilijk om hier routine in te houden? Probeer de volgende tips:

1. Begin gelijk in de ochtend met een glas water. Zo vul je het water dat tijdens je slaap uit je lichaam is onttrokken weer aan. Je zet ook gelijk de goede toon voor de rest van de dag.

2. Zorg dat je altijd water bij je hebt. Stop een flesje in je tas als je op weggaat en zet het op je tafel tijdens werk of school. Als het binnen handbereik staat, ben je sneller geneigd om een slok te nemen.

3. Voeg iets toe aan je water, zoals fruit of groenten en experimenteer met verschillende combinaties. Op deze manier maak je water drinken voor jezelf aantrekkelijker.

4. Drink water tijdens het nuttigen van een maaltijd. Hierdoor komt het in je vaste routine en zal je uiteindelijk meer water gaan drinken.

5. Zet een reminder in je telefoon. Zo vergeet je niet meer om water te drinken.