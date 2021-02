Hotels vangen daklozen op: ’Het is niet menselijk hen in deze kou buiten te laten slapen’

Niet alleen dit Amsterdamse hotel zorgt ervoor dat dak- en thuislozen voor de barre winter kunnen schuilen, er zijn er meer. Zo verblijven in het Star Lodge Hotel in Utrecht verblijven sinds kerst een aantal dak- en thuislozen. Sinds twee weken is er ook opvang in het City Center Lodge, waardoor er in totaal 36 personen van straat zijn en een warm onderkomen hebben.

Floris van Es, general manager van de Utrechtse hotels: „Wij proberen iets aan te bieden dat voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar is. Onder meer als werkgever door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen en voor de gasten door een betaalbaar tarief aan te bieden. Dit initiatief past dus bij onze visie. Je laat niemand op straat slapen in de vrieskou en het (city)hotel stond toch leeg.”

Dankbaar

In samenwerking met de gemeente werd het opgetuigd, zodat de kamers tegen gereduceerd tarief konden worden aangeboden. „Al hadden we het ook gedaan als het gratis was. Tegelijkertijd zijn er 30 families afhankelijk van hun werk bij ons, dus dit was een mooie oplossing.”

Van Es zag een hoop dankbaarheid: „Mensen komen tot rust in hun eigen ruimte, waar ze voorheen in de tussenvoorziening met 15 mensen op stapelbedden in een kamer moesten slapen. Een meneer die al vanaf dag 1 bij ons verblijft pakte direct de stofzuiger van housekeeping af en maakt tot de dag van vandaag alle gangen schoon. Afgelopen zondag stond ik sneeuw te scheppen, maar hij stond erop het werk van me over te nemen. Hij heeft de hele dag de paden bijgehouden. Het stemt heel vrolijk en er ontstaan mooie gesprekken tussen gasten en medewerkers.”

Zevende hemel

De medewerkers van het Amsterdamse hotel Kimpton De Witt raakten geïnspireerd door de actie van Marnix Geus. „Hier moeten en kunnen we wat mee”, vertelt hotelmanager Jos van Hunen.

In samenwerking met De Regenboog Groep werd een actie opgetuigd en sinds zaterdag 6 februari wordt er onderdak geboden aan 15 dak- en thuislozen. „Het kwik zou tot ver onder nul dalen, het was niet menselijk om mensen op straat te laten slapen, als hotel, maar ook als mens heb je een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik zag oprechte dankbaarheid, een reactie als ’alsof ik in de hemel ben’ spreekt boekdelen. Wat mij raakte was een man die al sinds zijn 24ste op straat leeft. „Dit is de eerste keer dat ik me weer ergens thuis en welkom voel”, zei hij. Dat is heel mooi om te horen.”

Acute nood

Ook Hyatt Regency Amsterdam raakte geïnspireerd door het initiatief van Geus en de daaropvolgende actie van Kimpton De Witt. In samenwerking met het Makom Inloophuis in de Amsterdamse Pijp en De Regenboog Groep besloten zij het voorbeeld te volgen.

Georgia Gray, marketing- en communicatiemanager: „Er was acute nood met deze extreme weersomstandigheden, dus hebben we 10 hotelkamers per nacht beschikbaar gesteld. We hebben hart voor mensen en het is nu tijd voor de minderbedeelden alle beetjes helpen. Sommigen zijn verlegen, anderen praten meer, maar over all heerst er dankbaarheid.”

Hoe nu verder?

„Er ontstonden gesprekken en het deed ons doen na denken over een volgende stap: wat kunnen we nog meer doen als de temperaturen dalen? We denken nu aan helpen met de was, iets bijdragen voor de huisdieren die ze vaak hebben. Dit is nog maar het begin, we willen graag van hen horen waar ze nog meer behoefte aan hebben. Het zou mooi zijn wanneer meer hotels dit voorbeeld gaan volgen. Zo is het immers bij ons ook begonnen. Het zou een mooi sneeuwbaleffect zijn.”