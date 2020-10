Recept van de dag: Ouderwetse kaassoep

Wim Welberg stuurde mij een boekje. “De Smulpaap van Borghende”. De titel zie ik in het boekje niet terug, maar wel een eerbetoon aan het heerlijk eenvoudige mooie koken van zijn oma en moeder. Daar ga ik nog heel vaak receptjes uit lenen, denk ik. Voor iedereen die nog wel eens aan de balkenbrij, bloemkoolsaus, eierboter, gebakken bietjes, en speklappen in mosterdsaus denkt.

Ik doe er altijd nog wat mosterd extra in. Doe boter in de pan en fruit hier zachtjes de ui in. Voeg de bloem toe en laat die garen met de boter, drie, vier minuten. Dan de melk in delen erbij en glad roeren. Dat gaat gemakkelijk als je echte boter hebt gebruikt (echte boter? Rare uitdrukking eigenlijk). Boter is altijd boter, de rest is….? De room erbij. Laat zachtjes een minuut of 10 doorkoken. En vergeet niet af en toe te roeren. Voeg de geraspte kaas toe en de verbrokkelde roquefort. Roer tot alles gesmolten is, maak nog even goed heet, bieslook erbij en peterselie. En mosterd natuurlijk. Op roggebrood.

Nodig voor 4 en genoeg voor twee dagen:

50 gr boter

60 gr bloem

1 uitje gesnipperd

1 l room

1 l melk

500 gr geraspte boerenkaas, licht belegen

200 gr roquefort

1 eetl bieslook, fijn gesneden

1 eetl peterselie, fijn gesneden