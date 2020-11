Dit wijkproject gaat voedselverspilling en armoede tegen

De bibliotheekjes aan de kant van de weg zijn inmiddels razend populair, maar ook de buurtkoelkasten worden steeds bekender. Het idee is simpel: een koelkast in de wijk waar overblijfselen van voedsel naartoe gebracht kunnen worden. Buurtbewoners die het nodig hebben kunnen de versbereide maaltijden pakken.

Vers & Vrij

Vers & Vrij uit Den Haag begonnen al in oktober 2019 met dit project om voedselverspilling bij horeca tegen te gaan en armoede te bestrijden. Inmiddels werken ze samen met vijftien restaurants en een hebben ze meer dan tien rijkgevulde koelkasten verspreid over Den Haag staan.

De vitrinekoelkasten met overgebleven producten van bijvoorbeeld lokale restaurants staan in de buurtcentra van verschillende Haagse wijken. „De koelkast kan gevuld zijn met gerechten variërend van aardappelpuree tot Turkse linzensoep of zelfs een Indiase curry”, vertelt initiatiefneemster Arna van der Sloot. „Samen met diverse vrijwilligers zorgen wij voor een gevulde koelkast. Tijdens de coronaperiode koken we soms ook zelf.”

Dat is volgens haar hard nodig, want ruim 1 miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. Ook in Den Haag is het initiatief niet overbodig: van de twintig armste postcodegebieden liggen er zeven in Den Haag. „Iedereen die het nodig acht, is vrij om uit het koelkastje te halen waar hij behoefte aan heeft.”

Andere initiatieven

Diverse gemeenten, dorpen en steden hebben inmiddels zo’n buurtkoelkast staan en ook bekende ketens zoals Jumbo doen mee met het concept. Zo vraagt het initiatief Open Fridge van de bekende supermarkt aan klanten die het kunnen missen om wat extra’s te kopen.

Steden zoals Groningen vragen bijvoorbeeld of mensen zelf overgebleven vers voedsel in de koelkast willen zetten.

Voedselverspilling is volgens Vers en Vrij een serieus probleem, omdat er in Nederland bijvoorbeeld 800.000 broden per dag worden weggegooid. Je kan je voorstellen hoeveel mensen daar iedere dag van zouden kunnen lunchen en ontbijten.”