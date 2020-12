’Mijn hoofd wil seks, maar mijn lichaam kan het niet’

Inge Reinilla-van der Schaft: „Als niemand het voortouw neemt, gebeurt er nooit wat.” Ⓒ aldo ALLESSIE

Amsterdam - Dat zij aan een zeldzame hypofyse-aandoening lijdt, daarmee heeft Inge Reinilla-van der Schaft (41) inmiddels best goed leren leven. Maar dat als gevolg daarvan ook de seks uit haar relatie is verdwenen, is iets waarmee ze niet van plan is genoegen te nemen. ’We doen het nog hooguit drie keer per jaar.”