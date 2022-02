Vijf tips voor kleine geluksmomentjes tijdens je woon-werkverkeer

Muziek

Verschillende studies hebben aangetoond dat muziek je humeur een oppepper kan geven. Luister dus op weg naar het werk naar liedjes waar je vrolijk van wordt. Probeer je ook eens te focussen op de harmonieën in je lievelingslied, of op een bepaald instrument. Op die manier leer je meer mindful, aandachtig, te zijn.

Kalmerende geur

Als er een bepaalde geur is waar jij rustig of blij van wordt, ruik er dan aan vlak voordat je de deur uit gaat. Dat kan van alles zijn; de geur van je lievelingsbloemen bijvoorbeeld, of de geur van je favoriete bodylotion die je doet denken aan vakantie.

Contact

Ga je te voet naar het werk? Dat is een mooie gelegenheid om een vriend(in) of familielid te bellen. Bijpraten met iemand van wie je houdt, kan er namelijk voor zorgen dat je je geliefd en gesteund voelt. En dat is alleen maar goed voor je humeur.

Podcast

Is bellen geen optie en heb je je lievelingsnummer al tien keer gehoord? Luister dan eens naar een komische podcast die je aan het lachen maakt. Het is in ieder geval slim om niet naar een podcast te luisteren die over zware onderwerpen gaan, omdat dat juist een negatieve invloed op je humeur kan hebben.

Beloning

Verander je vaste route eens om jezelf te belonen. Haal bijvoorbeeld onderweg een lekkere koffie to-go als je daar blij van wordt of neem de ’toeristische route’. Fiets bijvoorbeeld door het park naar je werk (ookal doe je er dan langer over) en probeer te genieten van het moois om je heen.