Recept van de dag: Superrijk dadel- en walnotengebak

Het lijkt me een klein beetje vroeg voor sinaasappeloogst maar die enorme hoge temperaturen daar zorgen misschien wel voor andere omstandigheden dan bijvoorbeeld in Spanje. In ieder geval, dit gebak, met de sinaasappel, leek me zo mooi omdat jullie er ook een beetje zon mee in huis krijgen.

Kook de dadels in het sinaasappelsap tot het helemaal is opgenomen. Voeg dan de rasp, de walnoten en het kaneelpoeder toe. Vet een bakblik in met boter, leg er een filodeeg op, smeer in met boter, leg er nog een laag op, dan een laag vulling, dan een laag filodeeg, nog een laag vulling en eindig met een dubbel laag filodeeg. Steeds ruim boter tussendoor. Bestrooi met sesamzaad. Zet de oven op 180° C en bak in 30 minuten goudbruin, dan de oven terugdraaien tot 150 ° C en nog eens een half uurtje laten staan. Kook honing, water en citroensap even samen op. Laat afkoelen en giet over het warme gebak. Dan nog een uurtje laten afkoelen. Je kinderen, of kleinkinderen, hebben er tenminste de leukste herfstvakantie ooit mee.

Nodig voor een flinke schaal:

• sap en rasp van 1 sinaasappel

• 225 gr dadels, zonder pit, in stukjes

• 10 gr walnoten, gehakt

• ½ theel kaneelpoeder

• 75 gr boter, gesmolten

• 12 vellen filodeeg

• 1 theel sesamzaad

• 150 gr vloeibare honing

• sap van ½ citroen

• 2 dl water