Gezocht: trotse autobezitters

Voor onze rubriek In mijn garage zijn we op zoek naar autobezitters die ook graag vertellen over hun wagen. Heb je een oldtimer, cabriolet, stationwagen of coupé? Of een fraaie motor? En heb je je voertuig zelf helemaal opgeknapt? We zijn benieuwd naar jouw verhaal!

Mail naar vrij@telegraaf.nl en wie weet staan jij en je auto binnenkort in magazine VRIJ, de zaterdagbijlage van De Telegraaf.