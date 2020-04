Oproep: had/heeft u een fiets met rokzadel?

Ⓒ Hollandse Hoogte / Cultura Images RF

Had of heeft u een zogenaamd rokzadel op uw fiets? Ongekend in deze tijden van gendergelijkheid, maar speciale ronde ‘vrouwen-zadels’ doen het nog steeds goed. Hoewel het vroeger echt een must was: rokdragers wilden niet van die lelijke vouwen in hun kledingstuk en bovendien was het een stuk gemakkelijker opstappen. (En gemakkelijker zitten!)