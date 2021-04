Recept van de dag: Doperwtensoep met munt

Als kind liep ik niet echt warm voor groenten, alleen spinazie à la crème en doperwtjes gingen er redelijk makkelijk in. Dat zal wel te maken hebben gehad met het feit dat je dan niet zo hoefde te kauwen. Verse groentesoepjes van pompoen, spliterwten of doperwten deden het toen ook goed. Hoewel ik groenten inmiddels heb omarmd, maak je me nog steeds blij met soep, zoals deze diep groene doperwtensoep met munt.

Smelt de boter in een grote pan op middelhoog vuur. Voeg de ui toe en fruit zes tot acht minuten tot ze zacht, maar niet bruin zijn. Voeg 500 ml bouillon toe en breng aan de kook. Voeg de doperwten toe, zet het vuur lager en laat het zachtjes sudderen tot de erwten gaar zijn. Haal vervolgens de pan van het vuur. Voeg de peterselie, munt en de resterende bouillon toe en pureer de soep met een staafmixer. Als de soep iets te dik is kun je eventueel verdunnen met water. Breng de soep op smaak met peper en zout. Klop de crème fraîche en room in een aparte kom. Serveer de warme soep in een soepkom, garneer met bieslook en een dot van het crème fraîche-mengsel. Wie toch wat vlees mist doet er krokant gebakken serranoham bij.

Nodig voor 4 personen:

- 40 gr ongezouten boter

- 1 middelgrote ui (gesnipperd)

- 1 liter groentebouillon

- 750 gr doperwten (vers of diepvries)

- 30 gr peterselie

- 30 gr munt

- zout, zwarte peper

- 30 gr crème fraîche

- 30 gr slagroom

- bieslook (geknipt)

- optioneel: krokant gebakken serranoham