De kat blijft thuis, maar de hond mag mee: dit regelen baasjes voor hun dier tijdens de vakantie

Bijna tweederde van de hondeneigenaren neemt hun huisdier mee naar het vakantieadres, zo blijkt uit een onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl onder 650 Nederlanders met minstens één huisdier. Van alle baasjes die hun hond meenemen, blijft 60,7% in Nederland. Iets minder dan eenderde reist naar een ander land binnen Europa reist. Vooral Duitsland, België en Frankrijk zijn in trek voor een vakantie met de viervoeter.

Katten blijven daarentegen het vaakst thuis en worden daarbij verzorgd door een familielid, kennis of buurtgenoot (76,7%). Een kat uit de vertrouwde omgeving weghalen is minder populair: slechts 7,1% van de poezen en katers wordt naar een dierenpension gebracht, 6,6% logeert bij een bekende en 3,1% wordt meegenomen naar het vakantieadres.

Ook knaagdieren en vissen worden in de meeste gevallen thuis gelaten. Vogels gaan tijdens de vakantie het vaakst uit logeren bij een bekende.

Coronahond mag niet mee

Veel honden mogen dus mee op vakantie, maar opvallend aan het onderzoek is dat de zogenaamde coronahond (een hond die tijdens de pandemie in huis is genomen) minder geliefd is om mee op reis te nemen.

Zo worden coronahonden (58%) namelijk minder vaak meegenomen op vakantie dan de honden die al voor april 2020 gehouden werden (67,6%). Honden worden in dit geval vaker thuis gelaten, waarbij een familielid, kennis of buurtgenoot de verzorging op zich neemt.

Oppas

Een naaste vragen om tijdens je vakantie op je huisdier(en) te passen lijkt door bijna een kwart van de baasjes te worden gezien als een vriendendienst. 22,9% van de huisdiereigenaren geeft hun oppas namelijk geen presentje of bedankje na afloop van het oppassen.

Het overgrote deel van de baasjes uit deze waardering wel, meestal in de vorm van een kleinigheidje (50,2%) of een groot cadeau (21,5%). Eén op de twintig huisdiereigenaren betaalt een familielid, vriend of buur voor het oppassen.

Ga je binnenkort op vakantie en wil je een naaste vragen om op je geliefde huisdier te passen? Over het algemeen vinden vrouwen het namelijk leuker om op andermans huisdier te passen dan mannen. Bijna tweederde van de vrouwelijke ondervraagde beleeft hier plezier aan, tegenover slechts 42,4% van de mannen.

Ook per leeftijdsgroep zijn er verschillen. Over het algemeen zul je jouw ouders en/of opa en oma het minst blij maken met de zorg over jouw huisdier. Slechts de helft van de ondervraagde 55-plussers vindt het namelijk leuk om op andermans huisdier te passen. Onder enkel 65-plussers ligt het percentage nog lager, namelijk op 44,7%.

Ondervraagden tussen de 18 en 54 jaar oud halen er over het algemeen meer plezier uit: tweederde geeft aan het leuk te vinden om op het huisdier van een bekende te passen.