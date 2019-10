Na ons de zondvloed!

In een Iers huis is de keuken altijd warm. Zeker als er een Aga staat. Mijn Ierse schoonmoeder schoof gevulde varkenshaasjes in de oven. Zij had ze opgerold en in het midden broodkruim en tijm gedaan. Boter eroverheen, de oven in. Na zo’n drie kwartier werd ik wat ongerust, na een uur riep ik er wat van. Toen ze er flink later uitkwamen, waren ze goudbruin, knapperig, door en door gaar natuurlijk, maar vreemd genoeg ongekend mals. Ik heb al honderd keer geprobeerd om varkenshaasjes zo te bereiden, maar het lukt me niet. Van hoog daarboven kan ze het me niet meer vertellen.