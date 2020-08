Recept van de dag: we gaan stoven!

Dus geef je op: [email protected] “Stoofgerecht” in de aanhef graag. Verklap je geheim en vertel me waarom je en met wie wilt komen.

En nu een pracht stoof. Als voorbeeld. Ossenstaart, dus naar de slager. Zet de stukken in koud water op, kook een kwartier, spoel af onder koud water en droog. Zet in een grote pan ui, gember, chilipeper en knoflook aan. Smoor tot de ui glazig is. Voeg vijfkruidenpoeder toe en de gehakte steeltjes van de koriander. Tomatenblokjes erbij, bouillon erbij, leg de stukken staart erin en stoof 1 ½ uur. Op het einde een beetje rietsuiker erbij en een klein scheutje azijn. Nog even 20 minuten stoven. Geniaal lekker. Strooi er korianderblad over.

Nodig voor 4 personen:

•1 kilo ossenstaart in stukken

•3 uien, gesnipperd

•3 cm gember geraspt

•2 Spaanse pepers, fijngehakt, zonder zaad

•3 tenen knoflook

•1 eetl vijfkruidenpoeder

•800 ml tomatenblokjes

•1 klein bosje koriander, steeltjes fijngehakt.

•1 l kippenbouillon

•1 eetl azijn

•3 eetl rietsuiker

•zout en peper