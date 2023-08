Boottest Saffier Se 33 Life: droom van een zeiljacht

Saffier Yachts uit IJmuiden is al jaren de meest succesvolle bouwer van daysailers en weekenders ter wereld. Saffiers kom je overal ter wereld tegen. Ze winnen bovendien alle internationale prijzen.

Zo werd de Saffier Se 33 Life Europese Boot van het Jaar 2022. In de nieuwe werf in IJmuiden wordt met passie heel gestructureerd gewerkt. De boot reist in de verschillende fases van afbouw langs meerdere stations, waar telkens een ander systeem (verstevigingen, elektra, motor, meubilair) wordt gemonteerd. Daarna wordt het carbon dek op de romp gelijmd en gelamineerd. Elke Saffier ondergaat in een bassin een dagenlange test op waterdichtheid.

Ⓒ Laurens Koster

De Saffier Se 33 Life is een hybride jacht, want klein genoeg om singlehanded te zeilen, maar groot genoeg voor een volwaardige kajuit waarin vier mensen kunnen overnachten. Verwacht geen stahoogte, maar je kunt er comfortabel zitten, schuilen en slapen. Voor de motor is er de keus uit een diesel saildrive of een elektrische podmotor. Er zijn drie kielversies.

Samoeraizwaard

In het zeilcomfort onderscheidt de Saffier Se 33 Life zich van andere jachten. Je zet de zeilen met de elektrische lieren en daarna begint het genieten van extreem ontspannen zeilen.

Wij voeren op de Noordzee met 18-20 knopen wind en dikke golven van een meter. De boot vaart met vol tuig helemaal droog. Aan de wind heb je de beschikking over 55 vierkante meter laminaatzeilen. We zeilen ongereefd en de scherpe boeg snijdt als een samoeraizwaard door de golven. Dan merk je goed hoe mooi stijf de romp is gelamineerd.

Ⓒ Laurens Koster

Hoog aan de wind deinen we met 7 knopen snelheid over zee. Overstag gaan is met de zelfkerende fok relaxed en je merkt dat alle onderdelen op de goede plek zitten. Op het moment dat de 62 vierkante meter Code zero wordt uitgerold, lijkt het alsof het gaspedaal wordt ingetrapt. Dan verschijnen dubbele cijfers op de meters. Het is uniek om dan de autopilot-knop in te drukken en je met 10 knopen vaart gewoon je mail kunt checken.

Saffier begrijpt precies wat moderne zeilers willen, wat de Se 33 Life tot een echt gentleman’s zeiljacht maakt. De prijs is in overeenstemming met de excellente kwaliteit.

Specs

• Lengte o.a.: 9,85 m. (romp) – 11 m. over alles

• Breedte: 2,85 m.

• Diepgang: 1,70 m. (standaard), 1,40 m. (ondiep), 2,10 m. (race)

• Doorvaarhoogte: 14,50 m.

• Zeiloppervlak a/d wind: 55 m2

• Motor: 14 pk diesel of 10 kW elektropod

• Waterverplaatsing: 3000 kg

• Vanafprijs: € 179.000

saffieryachts.com

Plus

+ Excellente zeileigenschappen

+ Constructiestijfheid

+ Waardevast

+ Singlehanded te varen

Min

- Beperkte hoogte in kajuit

- Hoger prijssegment

Alternatieven

• Tofinou 9,7

• Sunbeam 32.1

• Esse 330