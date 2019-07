Tesla maakt auto’s nog duurder

De laatste paar maanden wisselen de prijzen van Tesla’s nogal vaak. Eerst daalde de prijzen door verandering van verkoopstrategie (Tesla wilde alleen nog online verkopen) en later gingen alle prijzen weer omhoog doordat Autopilot standaard in alle Tesla’s geleverd wordt. Maar het lijkt er nu op dat Tesla’s nu erg goedkoop zijn. In de nabij toekomst zullen ze onbetaalbaar worden. Tenminste, als we Elon Musk mogen geloven.

De CEO geeft namelijk aan dat de waarde van een Tesla immens zal stijgen door de komst van volledig autonome functies in de auto. Dit moet dan ook in de verkoopprijs terugkomen. En daarmee zou de prijs stijgen tot buiten bereik van de normale consument.

Het idee hierachter is dat een volledig autonome auto zichzelf binnen een korte periode kan terugverdienen en vervolgens winst kan maken voor de eigenaar. Deze moet hem dan wel inzetten als robotaxi.

Voor het zover is moet de volledig autome Tesla er eerst komen. Musk heeft natuurlijk vertrouwen in de zaak, en zegt dat het eind van het jaar al mogelijk moet zijn. Het enige wat Tesla tegenhoudt om de functies ook echt te introduceren op de auto’s is de wetgeving rondom autonome voertuigen. Het kan nog wel even duren voordat deze aangepast wordt.

Wilt u meer over dit onderwerp weten? Lees dan verder op Autovisie.nl