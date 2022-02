Premium Het beste van De Telegraaf

Het huis van Jody (41) is als een kunstgalerie

Door Sigrid Stamkot Kopieer naar clipboard

Jody Verver met haar vriend Christiaan Jorissen bij een felrode retro speelkast. „Het is hier net een museum.” Ⓒ BOUWMAN, RENE

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast in de creatief verbouwde woning van Jody Verver, haar zoon en vriend in Bergen.