Zweetvoeten, getrek aan de leuning en krijsende kinderen: dit zijn de grootste ergernissen in het vliegtuig

Krijsende baby’s, medepassagiers die tegen je stoel trappen of iemand naast je die véél te breed zit of héél hard snurkt. Vliegen is jammer genoeg lang niet altijd zo ontspannen als we zouden willen. In dit artikel lees je wat de grootste vliegtuigergernissen zijn.