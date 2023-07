Uittip: zwoele zomeravonden tussen de dieren

Samen naar muziek luisteren, kunst bekijken en meer leren over de natuur. De Amsterdamse stadsdierentuin ARTIS die dit jaar 185 jaar bestaat, is altijd een plek van samenkomen geweest.

ARTIS besloot dat gevoel jaren geleden extra terug te halen met de zogenoemde Zoomeravonden: zaterdagen waarin het park ook ’s avonds is te bezoeken. Bezoekers kunnen dan niet alleen dieren bekijken, maar onder meer ook muziekoptredens of een lezing bijwonen.

Dat alles in een bijzondere setting, verzekert Suzanne Brinkman van ARTIS. „Het park is met de ondergaande zomerzon een magische plek. De chimpansees maken zich, terwijl de zon ondergaat, klaar voor de nacht door een slaapnest van takken te bouwen. Dat kun je dan als bezoeker bekijken.”

Belevingswandeling

Dit jaar vindt de twintigste editie plaats met als thema Planetary Health: een gezonde toekomst van de aarde en al haar bewoners. „We hebben een programmering gemaakt die dit onderwerp voor een breed publiek toegankelijk maakt, onder meer met workshops”, zegt Brinkman. „Zo kunnen bezoekers onder leiding van de laboranten van ons wetenschapsmuseum ARTIS-Micropia het DNA van een aardbei bestuderen of een inspiratiesessie over de toekomst van eten bijwonen.”

Voor kinderen is er deze zomer ook genoeg te beleven. Van een traditionele poppenkast met Jan Klaassen en Katrijn, een muzikale voorstelling vol dierenverhalen van Kareltje & Sjonnie tot kinderyoga in de Hollandse tuin.

Nieuw deze editie is de zogenoemde belevingswandeling, waarbij deelnemers veelal op tast en reuk het park ontdekken. „Het is bijvoorbeeld mogelijk om de smaken van onze eetbare tuin te proeven die vol staat met kruiden en groenten die we als voedsel voor de dieren gebruiken”, zegt Brinkman. „We hebben ook eetbare bloemen zoals de begonia.”

Dit eerste weekend kunnen bezoekers op het Muziekveld dansen op de klanken van liedjesschrijver Guusje en zangeres Sophia. In samenwerking met Cinetree worden films gedraaid. De eerste film is Whale Nation, een documentaire over een aangespoelde bultrug die aangespoeld is op een afgelegen kust.

Brinkman kijkt zelf het meest uit naar een bezoek aan het Planetarium waar de kwetsbaarheid van de aarde onder de aandacht wordt gebracht. „Deze zomer hebben we een nieuwe liveshow, Ruimteschip Aarde. Onze medewerkers nemen je mee op een indrukwekkende reis door het heelal waarbij je je heel nietig zult voelen.”

Wie de honger wil stillen, kan in het park uiteraard een (vegetarische) versnapering komen. Zelf wat te eten meenemen en picknicken mag ook. „Het mooie aan ARTIS is dat je zowel de drukte als de rust kunt opzoeken.” Brinkman tipt voor dat laatste een redelijk onontdekt plekje: „De Japanse tuin, vlakbij de pinguïns. Een hoekje waar je niet snel komt.”

De volledige programmering is online te vinden. Maar: „Ga niet al te georganiseerd op pad. Het is het allerleukst om een beetje rond te dwalen en je te laten verrassen.”

Tijdens de Zoomeravonden is het ARTIS-Park tot en met 2 september elke zaterdag tot zonsondergang open.

artis.nl/zoomeravonden