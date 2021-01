Recept van de dag: serieus lekkere omelet

Met gerookte schelvis er in, waardoor het allemaal heel stoer gaat smaken. Je moet hiervoor eigenlijk wel een goeie antiaanbakpan hebben, of zo’n oude vertrouwde gietijzeren als ik heb waar de bakkant inmiddels tot een gladde spiegel is geworden. Echt, eenmaal in de twee weken verstop ik die pan voor de werkster want ze wil hem steeds met zeep te lijf gaan.

Aan het werk: zet de schelvis in een pannetje net onder water en breng aan de kook, haal er meteen af en laat zo 10 minuten staan. Dan afgieten en uitlekken en ontdoen van vel en graten. Haal het visvlees met een vork uit elkaar.

Smelt de boter, doe er de vis bij met de 2 eetl room, verwarm zachtjes. En zet weg. Klop de eierdooiers met 1 eetl room lekker los. Klop de eiwitten stijf en schep daar voorzichtig de eierdooiers door, de vis en de helft van de kaas. Zet de grill aan. Laat de pan heet worden, giet er het eimengsel in. Als de omelet aan de onderkant goed is gevormd giet je de rest van de room over de bovenkant. Doe er dan de rest van de kaas over en nu schuif je het geheel onder de grill. Tot mondwatertrekkend goudbruin. Salade er bij en allemachtig lekker eten.

Nodig:

• 100 gr gerookte schelvis

• 30 gr boter

• 2 eetl room

• 4 eieren gesplitst

• 65 ml room

• 50 gr geraspte Gruyère kaas

• 30 gr boter

• zout en peper