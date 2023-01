Deze statige sedans koop je voor 10.000 euro

Occasionselectie

Audi A4 2008 – 2015

Van dit drietal is de A4 de enige voorwielaangedreven sedan. De Audi rijdt als op rails en heeft een prima wegligging, al is het onderstel standaard best hard afgestemd. Mede daardoor hoor je vrij veel bandenlawaai, maar de motor is gelukkig stil. Achterin kun je alleen de kinderen kwijt. Bij een autobedrijf in Wolphaartsdijk vinden we voor € 9.950 een ingetogen, zilvergrijze 1.8 TFSI ’Pro Line Business’ (2010, 125.000 km).

BMW 3-serie 2005 – 2013

BMW 3-serie

BMW maakt nadrukkelijke achterwielaandrijvers, met als gevolg een aangenaam directe besturing. Een reguliere 3-serie is een bijzonder fijn rijdende auto. Naast zijn aangename voorstoelen geldt de ergonomie van het dashboard als een sterk punt. Achterin is de BMW voor volwassenen wat krap. Kijk eens naar de zwarte, rijk uitgeruste 318i ’Corporate Lease’ (2012, 185.000 km) voor € 9.990 bij een autobedrijf in Rijen.

Mercedes C-klasse 2007 – 2014k

De relatief compacte en betaalbare C-klasse is in alle opzichten een echte Mercedes. De rust, het weelderige comfort, de perfecte vering. Als het echt moet, passen er ook passagiers op de achterbank. De C-klasse rijd je echter primair voor jezelf. Wij zouden een kijkje nemen bij de donkergrijze 180K ’Business Edition Avantgarde’ (2009, 112.000 km) voor € 9.950 bij een autobedrijf in Rijsenhout.

Oordeel van de Wegenwacht

Audi A4

Audi A4

Een belangrijke computer zit onder aan de voorruit van deze generatie A4. Als de afvoer verstopt raakt, kan die computer met regenwater in contact komen. Dat geeft problemen, maar nadat de Wegenwacht de afvoer heeft doorgeprikt en de boel drooggemaakt, kun je verder. De elektrisch bediende handrem blijft weleens vastzitten.

BMW 3-serie

Elektronica speelt ook BMW’s parten. Veel klachten zijn tijdelijk op te lossen door de referentiekabel van de accu los te halen. Een vastzittende nokkenasverstelling maakt dat de motor slecht loopt. Een mooi klusje voor de Wegenwacht! Sommige varianten hebben een elektrisch gestuurde waterpomp. Als die stuk gaat, kan dit oververhitting veroorzaken. Dat is een kostbare reparatie.

Mercedes C-klasse

MercedesC-klasse

Deze generatie van de C-Klasse is best betrouwbaar, op een paar kleinigheden na. Elektronische storingen zijn vaak te herleiden tot de zogenoemde SAM-module, een onderdeel in de bagageruimte. De Wegenwacht weet raad, net als wanneer de Mercedes zijn contactsleutel niet herkent. Overigens is die sleutel zelf ook een zwak punt.

Ons advies

Wie veeleisend is maar geen eindeloos budget heeft, kan voor fraaie exemplaren van deze toppers terecht. Een echte BMW-rijder krijg je niet in een Mercedes of Audi en omgekeerd. Wat ons betreft mag er een strik om de C-klasse.

