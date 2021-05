Raphaella is door maagverkleining twintig kilo kwijt: ’Het voelt zó fijn’

Premium Binnenland

Wesley (28) gaf één van z’n nieren aan een onbekende

Als je iemand ergens mee kunt helpen dan moet je dat doen, vindt Wesley Pechler (28). Hij stond een nier af aan iemand die hij niet kent. „Ik hoop dat ’t geen jager of slager is. Maar het maakt me echt niets uit.”