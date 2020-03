Familierecept: witte lange slungels

Geachte redactie, iedere week geniet ik van de Familiegerechten. Nou twijfel ik al lang of ik het verhaal over mijn moeder zal insturen. Maar nu het weer voorjaar wordt en de asperges weer komen kan ik het toch niet laten.

Het was wel een beetje zielig. Moeder werd al vroeg dement. En vader bezoekt haar iedere dag in het verpleeghuis. Iedere dag. Even bij haar lunchen. Ze vond het best en lachte vriendelijk naar hem, maar dat deed ze uiteindelijk naar iedereen. Soms vroeg ze iets te eten. “Zoete pap,” “Eieren” Dat lukt best. Tot ze “Witte slungels” wilde. Mijn vader die zijn hele lang niet eens ooit een ketel water had opgezet, had geen idee wat ze wilde. Tot opeens het inzicht kwam… asperges. Gekookt en in kleine stukjes gesneden heeft hij ze haar gevoerd. En ook daar keek ze heel vriendelijk bij. Maar of ze echt wist wat ze kreeg? Wij hebben er wel weer zin in. En lachen dan: “Even de slungels in de pan doen.”

Mevrouw A. Peeters, Antwerpen.

Nodig voor twee personen:

•20 gr boter

•20 gr bloem

•4 dl hete bouillon

•2 dl witte wijn

•1 ei

•2 dl room

•zout en peper

•groene tabasco

•2 theel kappertjes

•2 theel azijn

Bereiden:

Voor bij de asperges vonden we dit recept voor de lekkerste dikke saus erbij: Smelt boter, daar doe je bloem bij. Dan roer je boven het vuur, tot het begint te pruttelen. Het mag niet bruin worden dus als het goed pruttelt doe je er de hete bouillon bij. Kalfsfond is het lekkerst.

Breng aan de kook, blijf roeren tot er geen klontjes meer inzitten en kook zachtjes 10 minuten. Voeg er dan de helft van de witte wijn erbij. Kook weer 10 minuten. Klopt het ei door de room. Doe nog wat witte wijn bij de saus. En nu haal je de saus van het vuur, klopt er de room doorheen, breng op smaak met zout en peper, en een paar druppels groene tabasco. Roer er de kappers door en een drupje kruidenazijn. Nog een keer kloppen en verwarmen en je asperges liggen te springen om met die lekkere saus te worden geserveerd.

Is er in uw familie ook een gerecht met een bijzonder verhaal? Stuur het recept en verhaal naar [email protected]