Salade van geitenkaas, avocado en spekjes

Die eenvoud kwam je vroeger in Oost-Europa nog wel eens tegen, maar ook daar is het allemaal veel verfijnder geworden. Een vriend van mij was onlangs in Malaga en stuurde me een smakelijke foto van zijn bord door. Dat groene feestje heb ik geprobeerd te benaderen; vooral de suikerpinda’s en zoete dressing vind ik een mooie vondst.

Neem een koekenpan, eventueel een klein beetje olie en bak hierin de bacon of spekjes krokant. Laat het op wat keukenpapier uitlekken. Neem een grote kom en doe hierin de gemengde sla naar keuze. Snijd de avocado doormidden, wip de pit eruit en snijd in reepjes. Snijd ook de kerstomaatjes doormidden en meng die samen met de blokjes feta, suikerpinda’s en uitgebakken spek door de sla.

Neem voor de dressing een afsluitbaar potje en doe hierin de frambozenjam, balsamicoazijn, water en olijfolie. Even afsluiten, goed schudden en je dressing is klaar! Verdeel de salade over twee borden en sprenkel hierover de dressing.

Nodig voor 2 personen:

- 30 g frambozenjam

- 4 el balsamicoazijn

- 2 el water

- 2 el olijfolie

- zout, peper

- 1 rijpe avocado (in reepjes)

- 80 g geitenkaas

(in blokjes)

- 50 g suikerpinda’s

- 50 g uitgebakken bacon of spekreepjes

- 100 kerstomaatjes

(doormidden gesneden)

- 100 g sla-melange