Zien: dit is de duurste keuken ter wereld

De Equinox One kost maar liefst een miljoen euro en is ontworpen door de Nederlandse ontwerpers Twan en Davy Swanenberg van Culimaat.

Volgens Maarten van den Hoogen van Hoog.design, waar de keuken online te bestellen is, is er geen andere keuken op de wereld die van net zo kostbare materialen is gemaakt.

De handgrepen van de Equinox zijn afgewerkt met diamanten en de binnenkant van de lades zijn voorzien van het kostbare roggenleer. „Zodat zelfs het opbergen van servies en pannen een luxe ervaring wordt.” Verschillende planken zijn daarnaast omlijst met bladgoud.

De keukenkasten zijn gemaakt van het roodbruine dalbergiahout, een houtsoort dat tot de edele houtsoorten behoort. Het meeste hout van deze soorten valt onder de verzamelnaam palissander, vanwege de aromatische geur van het hout.

De keukeneilanden zijn draaibaar en de keukenkasten kunnen verschoven worden. Zo kun je zonlicht altijd de keuken binnenlaten. (Daarvoor is het wel zo handig als je in penthouse of villa met veel licht woont...)

’Leuke’ extraatjes zijn de wijnkast, de butler pantry en de zogenaamde semi-precious stones aan de achterkant van de keuken. De stenen zijn half doorschijnend waardoor de ledlampen die erachter zitten de keuken een magische sfeer geven.

Amerikaan

Er is inmiddels al interesse getoond in de keuken, zo onthult Van den Hoogen. „Een Amerikaanse ondernemer uit Chicago heeft laten weten over de keuken te willen praten.”

Van den Hoogen verwacht niet dat de keuken veel in ons land verkocht zal worden. „Hij zal het beter doen in landen als Amerika en Dubai, waar ze graag pronken met dit soort mooie ontwerpen.”

