Op zijn oude watertaxi voelt Nico (71) zich even alleen op de wereld

„Ik wilde een mooie auto maar mijn vrouw was niet enthousiast omdat wij gewoon te weinig rijden. Toen kwam ik met een voorstel voor een mooi bootje.

Het is mijn eerste boot; ik zag de watertaxi’s altijd op de Maas in Rotterdam varen, tussen Hotel New York en de vaste kade bij de Erasmusbrug. Prachtige bootjes, zeven gebouwd door jachtwerf Gebr. Tatje in Nieuwkoop. Ik wist toen al: als ik ooit een boot koop, dan moet het er zo een zijn. Die kans kreeg ik in december 2019. Er zit een elektromotor in, wat hem geluidloos maakt.

In april 2020 in Nieuwkoop was de eerste tocht. Alles ging wonderbaarlijk goed, alleen aanmeren bij de steiger was spannend. Ik had geen ervaring met varen en met een boot van zeven meter heb je ook geen vaarbewijs nodig, maar mijn motto is: gewoon doen, dan leer je het snelst.

Inmiddels vaar ik eens per week, alleen als het niet te druk op het water is, dat vind ik niet prettig. Na drie of vier uur vind ik het wel genoeg. Op de grote wateren zoals rivieren en kanalen kom ik niet; veel lange rechte stukken. De Nieuwkoopse Plassen zijn mijn favoriet: een schitterend natuurgebied met een constant veranderende horizon.

Soms ga ik alleen, soms met maximaal vier personen. Het moet leuk blijven qua ruimte. Als het windstil en mooi weer is, met muziek van Dakota Suite of IJslandse pianisten, ben je even alleen op de wereld. Je moet toch je momentjes even pakken. The sound of silence, zo ervaar ik het. Daarom heet mijn boot ook ’Ma Solitude’.”

Eigenaar

Nico Domburg (71), Alphen aan den Rijn

Model

Oude watertaxi voor hotel New York

Werf

Botenservice Tatje, Nieuwkoop

Motor

Bellmarine 10kw 48v systeem

Geschatte waarde

50.000 euro

Onderhoud

4500 euro