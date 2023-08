Ideaal voor korte ritjes: deze compacte stadsauto’s koop je voor 5000 euro

Occasionselectie

Fiat 500 (2007 – 2015)

Tja, een Fiat 500 is gewoon een hebbeding. Juist als je voor zijn charmes valt, is het de kunst om nuchter te blijven. Een 1,2 is voor normaal gebruik sterk genoeg. Er zijn zoveel uitvoeringen dat je er net eentje moet zien te vinden die helemaal naar je zin is. Voorin zit je prima, achterin is nauwelijks bruikbaar. Een 500 is comfortabel genoeg als je toch eens verder weg moet. Met alleen stadsverkeer kom je met een 1,2 rond 1 op 13 uit. Er staat een enorm aanbod in het land. Voor dit budget zouden we kiezen voor de zilvergrijze ‘Pop’ (2010, 98.000 km) die voor € 4.999 bij een autobedrijf in IJsselmuiden staat.

smart fortwo (2007 – 2014)

De kleine smart lijkt de ultieme stadsauto, maar heeft ook z’n beperkingen. Dat zit ‘m vooral in de heel korte wielbasis. Dat maakt ‘m wel enorm wendbaar, soms handig, maar oneffenheden komen keihard door. Een klinkerweg lijkt op een kermisattractie en verkeersdrempels blijken vaak serieuze hindernissen. Op de snelweg heb je daar geen last van, maar ja, je wilt een stadsauto. De automaat schakelt soms op rare momenten, zelf halfautomatisch schakelen is handiger. Een verbruik rond 1 op 15 moet haalbaar zijn. Het is een tweezitter, al is het interieur erg smal en de bagageruimte heel krap. Een specialist in Lunteren heeft een grijze ‘Passion’ (2009, 102.000 km voor € 4.950.

Toyota IQ (2009 – 2015)

De IQ, z’n naam zegt het al, was zo doordacht dat het grote publiek ‘m nooit echt heeft begrepen. Het interieur is heel slim ingedeeld. Met twee volwassenen is hij zelfs ruim. Achter de bestuurder kan een klein kind zitten, met wat inschikkelijkheid van de voorpassagier is rechtsachter plaats voor een volwassene. Uiteraard kunnen de achterbankdelen plat voor bagage of boodschappen. De IQ rijdt opvallend goed en is stevig geveerd, maar zowel in de stad als op de snelweg voldoende comfortabel. In stadsverkeer rijdt hij rond 1 op 13, op de snelweg 1 op 18. Bij een dealer van een ander merk in Nuenen staat een grijze ‘Comfort’ (2009, 90.000 km) voor € 4.749.

Technische aandachtspunten

Fiat 500

Zorg er bij aankoop van een gebruikte 500 altijd voor dat je het kaartje met de PIN-code erbij krijgt. Die heb je nodig bij bepaalde storingen, bijvoorbeeld als de auto de sleutel niet meer herkent. Verder zijn er wat wat kleine elektronische euvels bekend, bijvoorbeeld een losse voeding van de zekeringkast: dan doet niks het meer! Als er te weinig olie in de motor zit, dan wil deze niet starten, puur uit zelfbescherming. Bijvullen is afdoende, maar regelmatig olie peilen en desnoods tussentijds bijvullen voorkomt dit.

smart fortwo

Bij deze fortwo, met name bij de mhd-versies, komen uiteenlopende startproblemen voor. Vaak is dat een kwestie van een slecht contact, een breuk of beschadiging van een elektrische leiding of gewoon een losse stekker. Geen rampen, maar vind het maar eens! Daaraan moet toch een vakman te pas komen. Vocht in bepaalde elektronische delen veroorzaakt dat de automaat niet meer wil schakelen, eventueel in combinatie met niet willen starten. Dat zijn allemaal heel kleine reparaties.

Toyota IQ

Het is al bijna geen verrassing meer: Toyota maakt kwalitatief hoogwaardige en daardoor zeer betrouwbare auto’s. De IQ is daarop geen uitzondering. Normaal gesproken, met onderhoud volgens de voorschriften, laat zo’n IQ zijn bestuurder niet in de steek. Er kan natuurlijk altijd wat gebeuren, al is het maar door de schuld van de bestuurder. In dat geval stuit je op een nadeel van die kwaliteit, want juist omdat er zo weinig vraag naar bestaat, zijn onderdelen relatief duur.

Beste keus

Tja, als je als een blok voor de Fiat 500 valt, dan snappen we dat. Gewoon doen! De smart heeft echt de nodige nadelen, de IQ is praktisch, comfortabel en betrouwbaar. Nuchter beschouwd is de Toyota de beste keuze, maar ja, die 500…?

