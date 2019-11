’Nooit zomaar kopie paspoort geven in hotels’

Terwijl de meningen in deze rubriek gewoonlijk redelijk gelijk zijn verdeeld, is het nu glashelder: nee, nee en nog eens nee! Uit angst voor identiteitsfraude maakt u thuis een kopie van uw identiteitsbewijs waarbij het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar is gemaakt.

Zo ook Bert van Dijck. „Achter de balies gebeuren vaak vreemde dingen”, waarschuwt hij. Jos van Veen bewerkt niet alleen zijn BSN, maar ook zijn foto. „Ik trek een balkje over mijn ogen en schrijf op het papier dat het een kopie is. Dat lever ik in bij het inchecken. Nooit problemen gehad.”

Helaas gaat dat niet bij iedereen goed. Ine Helmes probeerde met kopietjes in te checken in hotels in Italië en Egypte, maar die werden tot haar verbazing niet geaccepteerd. Ook in Thailand móesten Bilal Choudrey en zijn vrouw hun identiteitsbewijzen afgeven. „Anders ging het feest niet door. Wij maakten kenbaar dat we alleen onze namen en paspoortnummers wilden geven, maar daar gaven ze geen gehoor aan.”

Volgens Theo van Greuningen heeft het geen zin om met hotelmedewerkers in discussie te gaan. „Soms is het heel simpel: geen paspoort, geen kamer. Je wilt natuurlijk ook geen vervelende situaties, dus dan laat je maar een kopie maken. De kans dát er fraude mee wordt gepleegd, is miniem”, vermoedt hij.

Afgeplakt

Mijn paspoort geef ik niet zomaar af. Als een hotel erom vraagt, blijf ik er altijd bij. Ik loop mee tot aan het kopieerapparaat. In mijn paspoort heb ik op mijn burgerservicenummer een stickertje geplakt zodat ze er geen misbruik van kunnen maken.

Ellis S.J. Doele

Gedoe in Italië

Ik heb altijd kopieën van mijn paspoort met een doorgestreept burgerservicenummer bij me. Helaas worden die niet overal geaccepteerd en moet ik het paspoort alsnog afgeven. In Cuba, Mexico en Egypte deden ze niet moeilijk over een kopie, maar op Curaçao en in Italië wel. Dit had ik juist andersom verwacht!

Ine Helmes

Geen kamer

Op het Canarische Eiland Lanzarote weigerde ik mijn paspoort af te geven en toen hoorde ik vervolgens dat er geen kamer meer was. Toen heb ik in arren moede er maar mee ingestemd. Ik heb nog geprobeerd mijn foto en mijn burgerservicenummer af te plakken, maar dit mocht niet.

Ben Freriksen

Politie

Helaas heb ik in Azië een paar keer meegemaakt dat ik geen kamer kreeg omdat ik mijn paspoort niet wilde afgeven. Ik ben zelfs eens door een hotelmedewerker naar het politiebureau gebracht waar ik mijn paspoort moest laten zien. Daarna was inchecken in het desbetreffende hotel geen probleem.

Doede Reitsma

Staatseigendom

Behalve bij de douane geef ik nooit mijn paspoort uit handen. ’Iedereen’ mag mijn identiteit controleren, maar alleen als ik het paspoort in handen houd. Ik laat het niet uit mijn zicht verdwijnen omdat ik van mening ben dat ik dit document in bruikleen heb. Het is immers staatseigendom waarvoor ik verantwoordelijkheid draag. Daarom houd ik er de controle over.

Annelies Wilson

Onvermijdelijk

In Thailand vragen de meeste accommodaties bij het inchecken om het paspoort. Anders word je geweigerd als gast. Dus is het helaas onvermijdelijk om het af te staan.

Berry van Hoof