De ideale wijn zonder poespas voor Sinterklaasavond

De proefnotitie lag inmiddels onderaan de stapel, toch willen we u dit Sinterklaasrood zeker niet onthouden. Te meer omdat het een wijn zonder poespas betreft, waar iedereen op een koude natte Sinterklaasavond gelukkig van wordt.

We zien het helemaal voor ons. Het is guur weer op pakjesavond. Buiten geselen striemende regens de kale bomen, terwijl binnen een knetterend haardvuur voor warmte en gezelligheid zorgt.

Toen onze kinderen nog kinderen waren en wij in Frankrijk woonden, hadden we op pakjesavond nóg een traditie: slakken! Daar waren ze dol op en in afwachting van de klop op de deur brak het meteen de spanning.

Terwijl onze Franse buurman, die helemaal niets van onze rare tradities begreep, stiekem de mand met cadeaus naar de voordeur sleepte, lepelden wij verlekkerd de escargots à la Bourguignonne naar binnen. De kids dronken er Orangina bij en wij meestal een rode Loirewijn. Dat had zo maar deze Bourgeuil kunnen zijn.

Les Brochoires 2019 is voor 100% gemaakt van cabernet franc. Formeel mag Bourgeuil met maximaal 10% cabernet sauvignon worden aangelengd voor wat extra soepelheid, maar dat is hier helemaal niet nodig. Het oogstjaar 2019 was in de Loire warm met veel zon. Ideaal om cab franc evenwichtig rijp te krijgen.

Les Brochoires is niet supercomplex, meer recht voor z’n raap. Het zwarte etiket met gouden medaille ziet er weliswaar chic uit, de wijn zelf is eerder boertig, maar in de goede zin des woords. Een beetje zoals een lekkere landwijn van vroeger. Als Les Brochoires dan ook nog voor een vriendenprijs de deur uitgaat, hebben we meteen onze surprise van de avond.

Vol met zwarte bessen, bramen, tikje laurier en wat potlood kan het gemakkelijk de strijd aan met de knoflookboter, waarin de escargots zwemmen. Kortom, de perfecte wijn voor onze pakjes- en slakkenavond.

Bourgeuil Les Brochoires 2019

storms.nl, €7,95