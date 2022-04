Dit doet intermittend fasting met je gewicht

Intermittend fasting is al een tijdje een trend onder de vele foodbloggers, fitpeople en dieëtgoeroe’s. Het zou zorgen voor minder ontstekingen, celreparatie, je zou er ouder door kunnen worden en het zou goed zijn voor je hersenen. Groot voordeel: je kunt acht aaneengesloten uren op een dag alles eten wat je wil. Wel elke dag tussen dezelfde tijden.

Hoewel het voor sommige mensen een prettige manier van leven is, blijkt het voor je gewicht niet echt wat uit te halen. De Chinese Southern Medical University in de stad Guangzhou deed onderzoek naar het fenomeen. Het resultaat? Alleen tussen bepaalde uren eten heeft geen zin als je wat kilo’s kwijt wil, valt te lezen in het New England Journal of Medicine.

Kilo’s kwijt

In totaal werden 139 mensen met obesitas gevolgd. Vrouwen moesten dagelijks tussen de 1200 en 1500 calorieën eten, mannen tussen de 1500 en 1800. En deel deed intermittend fasting, de rest mocht de hele dag door smikkelen. Wat blijkt? De groepen vielen allebei af, maar de vastende groep niet meer dan de groep die de hele dag door at.

Ook eerdere onderzoeken tonen aan dat het voor gewichtsverlies weinig bijdraagt. Wel kan het per persoon verschillen of het werkt om op deze manier minder calorieën binnen te krijgen dan er worden verbrand, waardoor je nog steeds gewicht verliest. Maar wetenschappelijk bewijs dat puur het vasten werkt, dat is er voorlopig nog niet.

Wil je wat kilo’s kwijt maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Raadpleeg een arts of een gecertificeerde diëtist om je op weg te helpen om op een gezonde manier af te vallen.