Zo zoet, honingbeertjes voor ’t eerst buiten

Twee van de drie Maleise beren stormden het buitenverblijf in. Eentje is voorzichtiger en zoekt de steun van mama. Ⓒ Foto vidiphoto

Arnhem - Dierentuinen in Nederland blijken goed te presteren als het gaat om het fokken van beren. Werd er vorige week nog gepaard door pandaberen in Ouwehands Dierenpark Rhenen. In Burgers’ Zoo in Arnhem lopen sinds kort drie jonge Maleise beren rond. Gisteren mocht het drietal voor het eerst naar buiten.