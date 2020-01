Lezersreis: citytrip naar Newcastle

Ga op een stedentrip naar Newcastle met een 3-daagse MiniCruise van DFDS en krijg tot 50% korting! Zodra je aan boord stapt kun je beginnen met genieten. Aan boord heb je een comfortabele hut met eigen badkamer. Dineren kan in het all-you-can-eat buffetrestaurant Explorer’s Kitchen. Hier kun je ’s ochtends ook terecht voor het ontbijtbuffet. Wil je iets luxer dineren? Boek dan een tafeltje in de North Sea Bistro waar onze chefs heerlijke verse seizoensgebonden gerechten bereiden. Een drankje doe je in de Columbus Club, onder het genot van livemuziek en entertainment. Ter ontspanning kun je een gokje wagen in het casino of een film zien in de bioscoop. Zo steek je ongemerkt de Noordzee over.

Newcastle is de perfect stad om even ertussenuit te zijn; of je nu gaat winkelen in Intu Metrocentre, het grootste overdekte winkelcentrum van Europa, of cultuur snuift in een van de gratis musea. In nog geen 20 minuten bereik je via de bustransfer het centrum. Je hebt zo’n vijf uur de tijd om de stad te ontdekken. Een groot voordeel van reizen per ferry: DFDS hanteert geen bagagelimiet. So shop ’till you drop!

Programma

Dag 1: 17:30 uur vertrek IJmuiden - Newcastle

Dag 2: 09:15 uur aankomst in Newcastle, bustransfer naar centrum. Ongeveer vijf uur de tijd in Newcastle. Om 15:45 uur vertrekt de bus in naar terminal.

Dag 3: 09:45 uur aankomst in IJmuiden.

Inclusief

• 2 avonden/nachten aan boord van een luxe cruiseferry

• 1x ontbijt aan boord op de heenreis

• Geen bagagelimiet

• Live-entertainment aan boord

Voorwaarden

• Reisperiodes: Januari t/m eind april en oktober t/m december 2020 (50% korting) Mei, juni en september 2020 (30% korting)

• Boek voor15 maart 2020

• Aanbieding o.b.v. een 2-persoons-binnenhut

• Alleen geldig bij nieuwe reserveringen

• Vanaf €59 p.p.

Boeken en info

dfds.com/nl-nl/telegraaf