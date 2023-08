Leestips: deze drie boeken wil je deze zomer nog gelezen hebben

Oorlog tussen twee avonturenparken

Wat: roman

Uitgever: Prometheus

In Finland leven de gelukkigste mensen, zo wijzen onderzoeken keer op keer uit. Ze hebben er het beste onderwijssysteem, de sociale cohesie is groot en de natuur is prachtig. Naar nu blijkt, beschikken ze ook nog eens over een van de grappigste schrijvers van Europa (althans volgens de Britse krant The Times): Antti Tuomainen.

De auteur die eerder de lachers op zijn hand kreeg met het absurdistische boek De haasfactor en vervolgens met de komische roman De elandparadox raak schoot, is terug met de opvolger De bevertheorie. Opnieuw speelt verzekeringswiskundige Henri Koskinen de hoofdrol.

Deze autistische slimmerik is uitbater van een avonturenpark. Net als hij denkt dat hij zijn leven lekker op de rails heeft en van zijn nieuwe gezinnetje kan genieten, stapelen de problemen zich op. Een rivaliserende pretparkondernemer deinst er niet voor terug om hem met criminele activiteiten de loef af te steken. Boevenstreken met een keurig gezinsleven combineren is niet eenvoudig, leert Henri al snel. Hij moet mijlenver uit zijn comfortzone stappen en krijgt zelfs met geweren en ontploffingen te maken.

Zoektocht naar mama’s waarheid

Wat: roman

Uitgever: Brandt

Bijna niet te geloven wat Cyrilla van der Donk na de dood van haar moeder Irene overkwam. Mama had haar altijd verteld dat ze als baby in 1928 tijdens de Olympische Spelen in Amsterdam was geroofd en ’ergens in het oosten van Duitsland’ terechtkwam. Pas in 1945, kort na de oorlog, wist ze weer in Nederland te geraken.

Een vreemd verhaal, inderdaad. Dat uiteindelijk niet waar bleek te zijn. Cyrilla’s moeder met wie ze altijd een innige band had gehad, bleek haar jeugd, haar achternaam, geboorteland, eigenlijk alles, bij elkaar te hebben gefantaseerd. Maar waarom? Wat was er met haar gebeurd?

Samen met schrijver Marcel Maassen dook de dochter in het geheimzinnige verleden van Irene. Als ware detectives moesten zij te werk gaan in Wat mama niet vertellen kon. Want moeder had haar sporen zorgvuldig uitgewist. Niets had ze bij leven willen prijsgeven over waar ze werkelijk vandaan kwam. Dat was te pijnlijk. De intensieve speurtocht brengt hen naar het communistische regime in Oekraïne en de Sovjet-Unie en naar nazi-Duitsland. Een mooi en meeslepend, maar ook intriest verhaal.

Wijngaard met een bizar wurgcontract

Wat: thriller

Uitgever: A.W. Bruna

Wanneer Emily vanwege het overlijden van haar broer Ben naar de andere kant van de wereld moet reizen, komt haar leven op z’n kop te staan. En ook dat van haar jonge gezin.

In De vallei van de thrillerschrijfster Suzanne Vermeer (een pseudoniem van een anonieme auteur) moet de jonge moeder een welhaast onmogelijke keuze maken wanneer ze de wijngaard van haar broer wil verkopen terwijl iemand daar niet blij mee is...

De thriller die zich in Australië afspeelt, doet de wenkbrauwen even fronsen bij deze heftige plotwending. Maar wat zou je zelf doen als je kinderen met de dood worden bedreigd?

Emily maakt van de nood een deugd en runt de wijngaard met succes, ondanks het bizarre wurgcontract dat ze heeft moeten afsluiten. Mede dankzij een trouwe medewerkster en de leuke Australian shepherd-pup Cody houdt ze het hoofd boven water in deze thriller die een tikkeltje over de top is maar toch lekker doorleest. Een zomerthriller zoals we die van een ’echte’ Suzanne Vermeer gewend zijn.