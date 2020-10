Slapen in het niet te missen hotel in Zaandam

Hij moet een ongekende energie hebben: Abboud. Abboud bedient ons niet alleen perfect in hotelrestaurant Puur Saen, maar als een duveltje uit een doosje staat hij vervolgens ook opeens achter de bar. Waarmee willen we ons diner afsluiten? Opnieuw iets met die lekkere Zaanse likeur?

Daar waren we namelijk op zijn advies onze maaltijd mee begonnen, prosecco met een tikje van dit plaatselijke brouwsel. Dat kwam hard aan! Gelukkig kunnen we de alcohol vervolgens dempen met gerechten die ongekend lekker zijn voor een restauranthotel, zoals de gebakken dorade met pappardelle. Later ontdekken we dat er tal van echt Zaanse likeuren bestaan, zoals bij voorbeeld het beruchte Zaanse Slobber.

Het hotel kan bij aanrijden niet worden gemist. De gevel met de opeenstapeling van zeventig Zaanse huisjes is iconisch te noemen, of je er nu wel of niet van houdt. Het Amerikaanse CNN nam het pand op in de Top 12 van apartste hotels ter wereld. Het ontwerp is van Wilfried van Winden.

Binnen zijn op de begane grond bij de receptie, bar en restaurant Puur Saen nog steeds veel groene Zaanse elementen terug te vinden. De hotelkamers zijn daarentegen opvallend strak; alleen een grote fotowand herinnert aan de geschiedenis van deze bijzondere streek.

Bekijk ook: Vanuit je bed zo de hei op

We logeren in een ruime Grondleggers Junior Suite met aparte zitkamer en een sauna en whirlpool in de badkamer. Alle attributen voor een geslaagde saunagang zijn netjes aanwezig, inclusief gebruiksaanwijzing én badjassen en slippers. Onder de enorme regendouche is het goed afkoelen (maar gewoon lekker alleen maar warm douchen mag natuurlijk ook...).

Stiekem verwachten we bij het ontbijt opnieuw de gastvrije Abboud, die gisteravond immers alomtegenwoordig was. Zijn collega’s blijken echter minstens even gastvrij. Ook nu is weer een feestelijk glaasje bubbels verkrijgbaar. Dat past mooi bij de aan tafel geserveerde zalm, de vleeswaren en de broodjes en het op verzoek zacht gekookte eitje. We hebben trouwens op de hotelkamer al Nespresso kunnen drinken, want die faciliteiten zijn er allemaal.

In ’t kort

Interieur

Opvallend genoeg is in de strak ingerichte kamers weinig tot niets terug te vinden van de illustere buitenkant. Dit is waarschijnlijk expres gedaan want niet iedereen kan immers de Zaanse stijl waarderen. Grote fotowanden brengen de geschiedenis van de streek in beeld.

Locatie

Midden in Stadshart Zaandam met bijna tweehonderd winkels én het station. Met de trein zit je zo in hartje Amsterdam.

Service

Werkelijk heel bijzonder. Van de receptioniste tot het personeel in het restaurant, hier zijn ze echt bezig om het je naar de zin te maken.

Praktisch

Kamerprijzen vanaf 59 euro per nacht (inclusief ontbijt).

inntelhotelsamsterdamzaandam.nl