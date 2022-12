Dagrecept: Suddervlees van Oma Loekie

Mijn goede voornemen voor 2023 is glashelder: meer beweging in de buitenlucht. Bovendien zijn er genoeg manieren om weer op te warmen: neem dit heerlijke stoofvlees van Oma Loekie uit Amsterdam, uit het boek Oma’s Stamp- en Stoofpotjes (Becht). Een initiatief van Stichting Oma’s Soep die strijdt tegen eenzaamheid in de samenleving.

Bestrooi het vlees met bloem. Verhit de roomboter in een braadpan op middelhoog vuur en bak het vlees in 4 minuten rondom goudbruin. Voeg de knoflook, ui, prei en wortel toe en bak 3 minuten mee. Voeg vervolgens de tomatenpuree toe en bak nog 3 minuten.

Voeg de rode wijn, laurierblaadjes en tijm toe en laat zachtjes sudderen tot een deel van de rode wijn is verdampt. Voeg vervolgens de runderbouillon, rozemarijn en kruidnagel toe en breng het geheel aan de kook. Zet zodra het kookt het vuur laag en laat de stoofpot zo’n 3 uur met het deksel op de pan stoven tot het vlees uit elkaar valt. Haal de laurierblaadjes en tijm eruit. Serveer met een stamppotje naar wens.

Nodig voor 4 personen:

- 700 g runderpoulet (in gelijke stukken)

- 3 el bloem

- 30 g roomboter

- 2 tenen knoflook

(fijngesneden)

- 2 uien (gesnipperd)

- 1 prei (halve ringen)

- 1 wortel (halve maantjes)

- 70 g tomatenpuree

- 150 ml rode wijn

- 2 laurierblaadjes

- 4 takjes tijm

- 500 ml runderbouillon

- 1 el gedroogde rozemarijn

- 1 tl gemalen kruidnagel