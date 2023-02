Dagrecept: Champignonsoep met ’romige’ cashewnoten

Cashewnoten werken ook, zo laat Hugh Fearnley-Whittingstall zien in zijn boek Ultiem Comfort Food. Verwarm de oven voor op 170 graden hetelucht of 190 graden elektrisch. Snijd de champignons (steel en al) in grove stukken en verdeel ze met de overige groenten over 2 braadpannen.

Voeg de knoflook, cashewnoten, laurierblaadjes en (optioneel) tijm toe en verdeel over de sledes. Breng op smaak met zout en peper, besprenkel elk met 1 el olijfolie, meng goed en leg 20 minuten in de oven. Sprenkel de wijn over de geroosterde groenten, meng goed en zet de pannen nog 20 minuten in de oven. Vis de laurierblaadjes en tijm eruit. Doe de groenten, vloeibaar en al, in een blender.

Schenk de (hete!) bouillon erbij en mix tot een gladde soep. Als je maar een kleine blender hebt, moet je het misschien in porties doen. Voeg zout en peper toe naar smaak. Warm de soep langzaam op, zonder te laten koken. Garneer met peterselie.

Nodig voor 4 personen:

- 750 g champignons (kastanje, portobello of veldchampignons)

- 1 ui (grof gehakt)

- 2 stengels bleekselderij (in plakjes)

- 1 wortel (geschrapt of geschild en grof gehakt)

- 3 tenen knoflook (plakjes)

- 75 g ongebrande cashews

- paar laurierblaadjes

- paar takjes tijm (optioneel)

- 2 el olijfolie

- 100 ml droge witte wijn

- 800 ml groentebouillon

- zeezout en zwarte peper

Optie: gehakte peterselie