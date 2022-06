Onderzoek: Nederlanders willen liefst zo ver mogelijk van huis op vakantie

Dat blijkt uit een onderzoek van Booking.com die 1011 Nederlanders heeft gevraagd naar hun vakantiewensen.

Bovendien wil 60% van de van de Nederlanders liever één lange zomervakantie dan meerdere keren per jaar een kort uitstapje.

Luxe overbodig

Nederlandse vakantiegangers verkiezen deze zomer rust en quality time met dierbaren boven een luxe ervaring. Zo geeft driekwart (75%) van de Nederlandse reizigers aan liever een week op reis te gaan met hun partner alleen dan een langere en luxere reis met de schoonfamilie erbij.

Minimalisme voert dit jaar de boventoon bij de nuchtere Nederlander, die aangeeft zich liever aan een beperkt weekbudget wil houden om zo te kunnen reizen met hun favoriete persoon (68%), dan een maand lang alleen op reis zonder enig budgetlimiet. Of het nu op romantisch of familiegebied is, Nederlandse reizigers verkiezen vakanties met hun partner (47%) en familie (60%) boven een reis met vrienden (22%) of een solo reis (9%).

Ontspannen

Maar liefst 78% van de Nederlandse reizigers zoekt tijdens de zomervakantie vooral naar ontspanning en 80% zou deze zomer zelfs weggaan om volledig los te komen van hun dagelijkse routine, waarbij 83% de voorkeur geeft om voor een langere tijd weg te gaan.

Als Nederlanders deze zomer overal heen zouden kunnen gaan, geeft 31% de voorkeur aan een all-inclusive resort, om op deze manier echt te ontspannen en tot rust te komen, waar zij zo min mogelijk beslissingen hoeven te maken.

Avontuur

Bijna de helft van Nederland (46%) heeft zin om de natuur in te trekken. 74% van die Nederlandse reizigers is gemotiveerd om het outdoor leven te ontdekken door bijvoorbeeld de wildernis in te gaan of bergen te klimmen.