Seksuele revolutie: lekker ’pannekoecken’ eind 15e eeuw

Hoofs liefdesbedrijf met grijpgrage mannen en speels afwerende vrouwen. Voor de tafel de omgekeerde wereld waarin een vrouw het geslacht van een zot ontbloot. Ⓒ Privécollectie

Na de seksuele revolutie in de jaren zestig leven we nu weer in een preutse tijd waarin seks omstreden is. In de late middeleeuwen gebeurde hetzelfde: nadat eind 15e eeuw de teugels werden gevierd, volgde in de 16e eeuw een tegenreactie: Maria met ontblote borst moest de kerk uit.