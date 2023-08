T-Spoon-zangeres over hit Sex on the beach: ’Ik dacht: wat zullen mijn ouders hiervan denken?’

’Twintig jaar was ik toen ik – nu heel ouderwets – in 1995 een Gouden Gids doorbladerde en naar telefoonnummers van boekingsbureaus zocht. Een succesvolle en beroemde zangeres worden, dat wilde ik. Ik kreeg contact met het bureau waar T-Spoon destijds bij zat. Toen mij gevraagd werd of ik voor een auditie wilde langskomen, hoefde ik daar niet over na te denken.

T-Spoon bestond al een paar jaar en kende ik van hun nummer No time 2 waste. De groep, opgericht door Shalamon ’Shamrock’ Baskin en componist Remy de Groot, maakte Eurodance terwijl ik meer in de R&B-hoek zat. Hun genre was nieuw voor me.

De auditie vond ik spannend. Ik zong No time 2 waste, maar ook een eigen liedje waarin ik iets meer mijn potentie kon laten horen. Blijkbaar deed ik dat goed, want ik werd meteen aangenomen.

De eerste hit die ik met T-Spoon scoorde, was See the light. Daarna volgde A part of my life. Met die nummers hebben we wekenlang in de top 20 gestaan. Supertrots was ik!

Het duurde nog een paar jaar voordat we Sex on the beach uitbrachten. Toegegeven: de eerste keer dat ik de tekst hoorde, dacht ik wel even: wat gaan we nou doen, jongens? En wat zullen mijn ouders hiervan denken? Ik ben opgevoed met normen en waarden; ik had zo mijn twijfels. Maar we werkten met zo’n fijn team dat ik ervoor ben gegaan.

Dat het zo’n grote hit zou worden, had ik nooit verwacht. We maakten dancemuziek, lekker uptempo. Sex on the beach heeft juist een reggae-vibe.

In Nederland, maar ook in België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en zelfs buiten Europa werd het een hit. We vlogen de hele wereld over om op te treden. Zo hebben we lange tijd in Zuid-Amerika en Azië gezeten. In Japan werd ik op straat herkend, bizar! Dit was precies wat ik al die tijd wilde.

De optredens op de Copacabana in Brazilië en in een vol stadion in Seoul zal ik nooit vergeten. Zóveel mensen! Op sommige plekken mochten we niet de originele tekst zingen. In Japan bijvoorbeeld werd de tekst in Fun on the beach veranderd. Dat voelde soms gek, maar toch sloeg het aan.

Ik kom uit een nuchter maar hecht gezin. Mede dankzij mijn familie ben ik niet naast mijn schoenen gaan lopen. Ze hebben me altijd gesteund. In die tijd waren er nog geen mobieltjes, dus als ik in het buitenland zat, was er heel weinig contact. Ik heb veel heimwee gehad.

Tegenwoordig ben ik zang- en performancecoach, maar treed daarnaast nog altijd veel met Shamrock op. Vooral voor festivals en nineties-feesten wordt T-Spoon gevraagd. Het jongere publiek vindt Sex on the beach lekker fout, de oudere generatie zingt keihard mee. Nog altijd word ik herkend!

Ik zing het nummer nog steeds met plezier, want er ontstaat altijd een feestje. Sex on the beach heeft me bovendien veel gebracht zoals levenservaring en de kans om de wereld te bereizen. Dankzij die hit heb ik me als zangeres en artiest kunnen ontwikkelen. Ik ben een gezegend mens.”