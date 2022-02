Tim (34) krijgt een Wajong-uitkering: ’Mijn budget is krap’

Naam: Tim Kroesbergen (34)

Beroep: communicatie-medewerker

Netto inkomen: €1300

Vaste lasten: €1226

Sparen: circa €50 per maand

Woonsituatie: huurappartement

Toen & nu

„In een filmpje van mij als zesjarige vertel ik de klas dat ik iets met computers wil gaan doen. Als ik nu kijk hoe de computer mij helpt en hoe makkelijk ik bijvoorbeeld tijdens de pandemie kon doorwerken, dan is dat mooi. Ik ben sociaal, mensen helpen vind ik belangrijk. Zo ben ik de gezondheidssector ingerold. Omdat mijn kwetsbare lijf momenteel geen arbeidscontract aankan, werk ik min of meer als vrijwilliger bij een bedrijf dat zorginstellingen helpt om innovatieve hulpmiddelen in te zetten om de kwaliteit van leven te verbeteren. Van robots die ouderen of mensen met autisme helpen om ritme in een dag te krijgen tot hulpmiddelen voor medewerkers om een cliënt te tillen. Daar heb ik zelf veel mee te maken gehad.”

Budget

„Het is krap. Mijn botten en longen zijn kwetsbaar en mijn lijf is anders gevormd. Tijdens mijn hbo ben ik regelmatig uitgevallen. Twee keer balanceerde ik op het randje van de dood. Daardoor ben ik gaan inzien wat mijn capaciteiten en mijn gevaren zijn. Van nature ben ik heel enthousiast en wil alles aangrijpen, maar mijn lichaam zegt vaak nee. Ik krijg een Wajong-uitkering en verdien daarnaast wat bij. De vaste lasten kan ik dekken, maar het is krap. De huur is €650 per maand, er gaat €50 naar mobiel, internet en tv en zo’n €18 per week naar de boodschappen. Voor het avondeten heb ik een cateraar aangezien koken te veel inspanning kost.”

Overzicht

„Ik weet wat ik ongeveer kan doen. Voor het overzicht maak ik gebruik van online bankieren, voor mij is alles eigenlijk digitaal.”

Woonsituatie

„Ik woon in een rolstoelaangepast huurappartement, een Fokuswoning. Met behulp van een kastje kan ik 24 uur per dag hulp kan inroepen, bijvoorbeeld als ik naar bed wil. In principe zou er binnen een kwartier iemand moeten zijn, maar met de personeelstekorten lukt dat lang niet altijd.”

Duurste aankoop

„Echt een dure aankoop heb ik niet, maar mijn iPhone is een van mijn meest waardevolle bezittingen. Vanwege mijn verminderde energie vind ik het belangrijk om altijd goed contact met mensen te kunnen houden en altijd te kunnen werken. Daarnaast staat-ie in verbinding met alles in mijn huis: licht, deuren, radio, gordijnen. Het geeft vrijheid om zoveel zelf te kunnen doen.”

Financiële misser

„Mijn geld geef ik heel bewust uit zodat de kans op een misser klein is. Af en toe koop ik online kleding maar die moet ik soms terugsturen omdat het met mijn maat nog weleens lastig is.”

Toekomst

„Ik zou iets ruimer in mijn financiën willen zitten en heb de drive om mijn uitkering te ’ontvluchten’. Ik ben in staat tot zoveel meer, maar daar doe ik niet altijd goed aan. Af en toe onderzoek ik dat, het stemmetje in mijn hoofd roept dan: ’Tim, je verdient een beter leven’. Het komt er altijd op neer dat ik voorzichtig moet zijn. Ik waardeer steeds meer hoe goed ik het heb, een fijn huis en fijne mensen om me heen. Tegelijkertijd pleit ik voor een universeel basisinkomen als vervanging van de uitkering. Daardoor zou ik meer durven en makkelijker de stap nemen om meer met freelancen te verdienen. Het zou me minder beperkt maken.”

