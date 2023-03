Spreekuur: Wat te verwachten van de overgang?

Monique Huisman, gynaecoloog Deventer Ziekenhuis: De overgang is een enorm onderschat en weggedrukt probleem. Liefst 85 procent van de vrouwen tussen 40 en 60 jaar krijgt ermee te maken. Klachten duren soms tot zeven jaar. Typische symptomen zijn nachtzweten, opvliegers en hartkloppingen. Maar er zijn ook atypische symptomen zoals stemmingswisselingen, duizeligheid, onzekerheid, vermoeidheid, problemen met seksualiteit en concentratieproblemen.

Een veelgehoorde klacht is de brain fog oftewel vergeetachtigheid. Je loopt ergens heen en denkt: wat ging ik ook alweer doen...? Allemaal klachten die bij de overgang passen, maar die soms moeilijk van een burn-out of een depressie zijn te onderscheiden.

Niet zeuren

De meeste vrouwen reageren nog altijd met ’Niet zeuren, het hoort er nu eenmaal bij’. Het is echter van belang om de klachten te (h)erkennen en de juiste diagnose te stellen. Hormoontherapie is bij veel overgangsklachten bewezen succesvol.

Als arts moet je wel eventuele risico’s van hormoontherapie bespreken. Inmiddels bestaan er hormoonpleisters die, anders dan de tabletten van vroeger, aanmerkelijk minder kans op trombose geven. Ook moet het risico op borstkanker bespreekbaar worden gemaakt. Het is goed om te weten dat de risico’s op borstkanker door hormoonpleisters nog altijd kleiner is dan alcohol- en nicotinegebruik of overgewicht hebben.

Opgelucht

We zien geregeld verdrietige of radeloze vrouwen in de spreekkamer. Die niet slapen, zich zorgen maken, niet kunnen werken... Als voor hormoontherapie wordt gekozen, zie je hen bij de volgende controle vaak opgelucht weer weggaan. Een veelgehoorde opmerking: „Ik heb mezelf weer terug.”

Blijf er niet mee zitten! Aan overgangsklachten is vaak iets te doen. Dat verschilt per vrouw; voor de een is (h)erkenning van belang, voor de ander is hormoontherapie de oplossing.