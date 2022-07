’Voor hem is het een no-brainer: we gaan met de auto op vakantie’

Mijn broer en ik waren de kinderen die je tijdens een autovakantie achter het behang wilde plakken.

Nog een geluk dat wij de zomers op de camping in Vinkeveen doorbrachten, op slechts een half uur afstand van ons huis. Maar zelfs toen brak er na vijf minuten al oorlog op de achterbank uit. Die pas werd beëindigd wanneer we de auto weer uit mochten.

Wij moesten er niet aan denken de grens over te gaan, gruwelden van het idee om uren opgevouwen te zitten. Dat is bij mij nooit veranderd, ik zie als een berg op tegen een autorit van honderden kilometers.

En dan mijn vriend, hij doet niets liever dan autorijden. Als het aan hem ligt, stappen we alleen een vliegtuig in als het echt niet anders kan.

Vanwege de chaos op Schiphol en de exorbitant hoge prijzen van een huurauto is het voor hem een no-brainer: dit jaar gaan we met de auto op vakantie.

Inmiddels heeft hij mij ook overtuigd. De tickets naar Alicante zijn doorgeschoven en de krankzinnig dure huurwagen is afgezegd.

Dus zitten we eerdaags twintig uur samen in de auto. Ik ben nu al bezig met de muziek, podcasts en luisterboeken voor onderweg.

Want het gaat een lange ruk worden met een chauffeur die van doorrijden houdt en graag vragen stelt als: Moet je nu alweer plassen? Word je echt misselijk van die bochten? Wil je per se stoppen in dit dorp?

Deze week was in het nieuws dat er flink wat zwevende boekers zijn; 29 procent van de Nederlandse vakantiegangers heeft nog niets geboekt. Ze beslissen last minute of ze gaan vliegen, treinen of rijden.

Eén ding is zeker: het wordt drukker dan ooit op de weg.

Tot voor kort begon mijn vakantie al op Schiphol. Dit jaar hopelijk in Vinkeveen, want daar wil ik graag even stoppen op onze tocht naar de Costa Blanca.

Wie weet vinden we het een leuke vakantiebestemming voor volgend jaar.

