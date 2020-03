Ludieke inhaakacties op corona

3D-deurklink

Deurklinken behoren tot de meest onhygiënische objecten waarmee we dagelijks in contact komen. Of dat nu thuis is, op je werk, in het ziekenhuis of in het openbaar vervoer. Belgisch bedrijf Materialise ontwikkelde recent een 3D-geprinte deuropener die het mogelijk maakt om deuren efficiënt te openen en sluiten met de onderarm. Daardoor ontstaat er geen direct contact met de deurklink waardoor je je gezondheid beschermt.

Bekijk het filmpje hier.

Wegens het coronavirus dat sinds kort actief is in Europa, biedt het bedrijf online een af te drukken ontwerp aan. ,,Wij staan achter onze missie om een betere en gezondere wereld op te bouwen en daarom delen we gratis ontwerpbestanden uit.”

Door het gebruik van onze blote handen te verminderen, daalt de kans op verdere doorgifte van het virus. Dat blijkt uit analyse door interne specialisten.

De Belgische pionier doet nu een beroep op de wereldwijde 3D-printgemeenschap om de deuropener in grote aantallen af te drukken en overal ter wereld beschikbaar te stellen. Wie thuis geen 3D-printer heeft staan, kan de deurklink laten leveren.

Gratis WC-rol bij bestelling

Een campagne die normaal niet de aandacht trekt, doet dat nu wel. Onderbroekenmerk Pockies stuurt bij online bestellingen gratis een rol WC-papier op van The Good Roll. Goed nieuws dus voor mensen die afgelopen dagen de dupe zijn van hamsteren.

Ⓒ The Good Roll

Het papier van The Good Roll is gemaakt van 100% gerecycled papier en 50% van de inkomsten gaat naar de bouw van toiletten wereldwijd. Pockies, het onderbroekenmerk met zakken, begint met een beperkte oplage. “Maar als de reacties goed zijn gaan we kijken of we het groter kunnen aanpakken!” zegt eigenaar Dicker.