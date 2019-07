Ⓒ Corné van der Stelt

Hij kan nog zulke mooie producties en films maken, half Nederlandkent Frank Lammers gewoon als ’de Jumbo-man’. Daar is gelukkig een tweede identiteit bijgekomen want de Netflix-serie ’Undercover’, met Lammers als de Pablo Escobar van de Lage Landen, is ongekend populair. „Ik ben nu Jumboman Ferry Bouman.”