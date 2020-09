Super Mario 3D All-Stars Review

Wat is het?

Voor 60 euro (of sommige winkels maken iets te gretig gebruik van de schaarste en hanteren 70 euro) haal je drie oude Mario 3D games in huis: Super Mario 64 (oorspronkelijk in 1997 verschenen op de Nintendo 64), Super Mario Sunshine (Gamecube, 2002) en Super Mario Galaxy (Wii, 2007). Al deze games worden gezien als de beste Mario games aller tijden. Waarom? Omdat spelers de vrijheid kregen in 3D rond te lopen, zelf van alles te ontdekken en het lineaire 2D karakter van weleer even gedag te zeggen.

Naast de drie games kunnen bijbehorende soundtracks geluisterd worden, wat zeker aangenaam is. Want de deuntjes zijn een genot voor de oren. Wie op Netflix de documentaire High Score heeft gezien weet hoe belangrijk een goede soundtrack is voor games. Verder is het mooi dat je de games nu alle drie kunt spelen op de Switch. Ze ondersteunen Joy-Con besturing en rumble-functionaliteit. Daarnaast kan Super Mario Galaxy nu lekker met een controller gespeeld worden. Een Pro-controller aansluiten werkt dus heerlijk ontspannend.

Is het wat?

De drie games zijn in essentie vermakelijk. De zoektocht naar sterren in diverse games en werelden wordt nooit saai en is gaaf voor nieuwkomers. Mario’s acrobatische sprongen zorgen geregeld voor een glimlach op het gezicht en de drie werelden zijn flink uitgebreid. Toch moet gezegd worden dat Super Mario Galaxy wel de betere van de drie is. Ondanks een grafische opknapbeurt zien de eerste twee games er vrij blokkerig uit en kun je net zo goed je oude spelcomputers afstoffen en die aansluiten, mits je die uiteraard hebt staan.

Bij Super Mario Galaxy, wat een geniale game is door de zwaartekracht in het spel, is het af en toe storend dat je toch steeds weer terugvalt in oude Wii-opties. De extra optie om met een tweede persoon sterren te verzamelen voelt ook een beetje gedateerd aan. Het is een optie van vroeger. Waarom is er niet gewoon een fatsoenlijke co-op toegevoegd? Juist doordat er eigenlijk zo weinig nieuws te beleven valt, vraag je je af waarom er gewacht is op het magische ‘35’ en deze games niet allang eerder te downloaden waren de in eShop voor een schappelijke prijs.

Natuurlijk was Super Mario 64 dé baanbrekende Mario-game. Immers was het de eerste Mario game in 3D. Feit is alleen ook dat mensen er al in geslaagd zijn de game er beter uit te laten zien, waardoor je je kunt afvragen waarom de collectie niet gewoon Sunshine bevat, de eerste Super Mario Galaxy én Super Mario Galaxy 2. Begrijp ons niet verkeerd: alle drie de games zijn geweldig. Maar het is duidelijk dat Nintendo soms iets te sterk met marketing bezig is en iets te weinig denkt aan de fans. De schreeuw om Super Mario Galaxy naar de Switch te brengen bestaat al lang en die wens had veel eerder ingelost kunnen worden.

Plus

+ 3 vrij lange games

+ Soundtracks zijn bijgevoegd

+ Onderweg mee te nemen

Min

- De eerste twee games zien er vrij gedateerd uit

- - Weinig vernieuwingen

Had eerder al in eShop kunnen belanden

Conclusie

Of de collectie aangeschaft moet worden door mensen die de games kunnen dromen is dan ook de vraag. Al hebben zij de game waarschijnlijk al gepre-orderd. Nintendo is goed in het neerzetten van een hype en het spel is bijna niet meer aan te slepen. Of dat terecht is laten we in het midden. Wat ons betreft is de collectie voornamelijk een aanrader voor zij die Super Maro Galaxy nog nooit gespeeld hebben. We houden van Mario, to the moon and back. Maar soms is het goed je af te vragen of het zinvol is de portemonnee open te trekken voor het zoveelste Nintendo feestje.