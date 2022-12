Top 3: de lekkerste magere perzikyoghurt

Je kunt wel stellen dat yoghurt net zo Nederlands is als melk, toch is het product lang geleden ontstaan in Centraal-Azië. Melk werd destijds bewaard in leren zakken of houten tonnen en door de aanwezigheid van bacteriën en de hoge temperatuur begon de melk te fermenteren. Zo ontstond yoghurt. Van oorsprong is dit een Turks woord, afgeleid van de Turkse woorden yoğun (dik) en yoğurmak dat kneden betekent. Tegenwoordig worden er kunstmatig melkzuurbacteriën toegevoegd.

We testen deze week magere yoghurt met perzik. Magere yoghurt wordt gemaakt van afgeroomde melk met weinig melkvet, waarbij het vetpercentage maximaal 0,5 procent is. Vanwege het lagere vetpercentage is magere yoghurt vloeibaarder dan de volle variant. Om hem dikker te krijgen, wordt gemodificeerd maïszetmeel en/of aardappelzetmeel toegevoegd. In het geval van de perzikvariant worden perzik, perziksap en aroma bij de yoghurt gedaan.

Tijdens de test bleek dat de variant van Albert Heijn halfvolle yoghurt met perzik betrof. Helaas! Die viel af. De magere yoghurt met perzik van Melkan ruimde ook het veld vanwege de „gekke smaak en poederachtige structuur”. Een enkeling vond de mildzoete smaak echter heerlijk.

Verder bleek dat de balans tussen zuur en zoet nauw luistert. Te zuur vonden de fijnproevers niet lekker. Best geestig, aangezien yoghurt toch echt zuur hoort te smaken.

Slechts drie merken scoorden meer dan een voldoende: Milsani van Aldi, Jumbo en Milbona van Lidl.

1. De magere yoghurt van Aldi scoorde het beste deze week. „Fris, zacht en ook nog eens een mooie kleur.” „Dit is mijn favoriet. Hij is niet te zoet, maar ook niet te zuur. De stukjes perzik hebben een goed formaat.” €1,67 per liter

2. De magere yoghurt van Jumbo deed goede zaken vanwege de zachte textuur en de ideale dikte. „Fris en vullend”, was het commentaar. „Friszoet, niet te zoet en een mooie kleur.” €1,79 per liter

3. Op een derde plaats vinden we het huiszuivelmerk Milbona van Lidl terug. „Deze heeft iets meer zuur, lekker.” „Niet zo zoet, prima.” Een meerderheid van de collega’s vond het zuurtje toch vervelend, daarom uiteindelijk een derde plaats. €1,49 per liter