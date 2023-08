Bijkomen in een knus huisje midden in ’t bos

Een groene omgeving, goede faciliteiten, een lekker supermarktje: ZOMER verblijft elke week op een camping. Deze week trekken we ons terug in de ’Warthog’ van camping het bos roept!.

De naam van de camping, het bos roept!, maakt al net zo nieuwsgierig als de naam van het huisje waar we zullen verblijven: de Warthog. Logeren in een wrattenzwijn, weer eens iets anders! De zogeheten eco-cabin ontleent zijn naam aan de vorm, met zijn aflopende kont.

Gidus Hopmans, samen met Sasja Wiegersma eigenaar van de camping, gebruikte zijn achtergrond als architect voor het ontwerp van het tien vierkante meter tellende boshuisje. Het terrein kent er drie, een op het veld, een familie-uitvoering en een in het bos. Die laatste is voor een nachtje ons domein.

Het groene houten hutje staat verscholen in het Robbenoordbos, onder de hoge bomen die de op deze dag uitbundig schijnende zon tegenhouden. De inrichting is stijlvol en compleet, met een keuken inclusief schattig houtkacheltje en inductiekookplaat, een design bankje en ronde houten tafel, plankjes met boeken en lockerkast, maar vooral het uitnodigende grote bed onder het grote raam van die schuin aflopende achterkant. Als het huisje ’het bed roept!’ had geheten, hadden we het ook gesnapt!

Gemoedelijk

Voor nu roept vooral het water: de thermometer wijst 30 graden aan, de te huren kano’s en supboards lonken. Te midden van totale stilte, met alleen wat gekwaak van eenden en het licht geruis van boombladeren, peddelen we over de Den Oeversche Vaart richting Den Oever.

Eenmaal terug op de camping duiken we de zelfgebouwde kas in. In de koelkast staan fris en biertjes, af te rekenen met muntgeld in het daarvoor bestemde kastje, of bij het uitchecken. Alles gebeurt op basis van goed vertrouwen. Dat voel je: de sfeer is amicaal en gemoedelijk. ’s Avonds schuiven we met zelf meegebrachte drankjes aan een van de tafeltjes bij de zogeheten foodcorner, waar Else vegetarische gerechten kookt.

De natuurcamping draait zoveel mogelijk circulair oftewel milieuvriendelijk. De (schone) toiletgebouwen zijn op die manier gebouwd, evenals de vaste accommodaties zoals de Warthogs. In de toekomst komen er hooguit nog wat vaste stekken bij, verder blijft het een terrein voor tenten en campers, waarmee het nu ook volgeboekt staat. Niet te verwarren met vol: iedereen heeft alle ruimte op zijn eigen gekozen plek.

Het uitzicht vanuit de Warthog is te mooi om de gordijnen voor het grote raam te sluiten. ’s Ochtends ontbijten we in alle rust aan de houten tafel. Ook het uitcheckbeleid is gemoedelijk: de richttijd is rond elven, maar als de ruimte er is, kun je langer blijven. Dat doen we dan ook, totdat we écht plaats moeten maken voor de schoonmaak.

Totaal tot rust gekomen gaan we naar huis. Al blijft het bos roepen. Mogen we terug?

Interieur

Licht hout, design, natuurlijk en veel licht.

Locatie

In het Robbenoordbos, met Den Oever en Hippolytushoef vlakbij. Er is ook een aanlegplaats voor boten.

Voorzieningen

Een foodcorner van waaruit wordt gekookt (van tevoren te boeken of aanschuiven tijdens de pizzadagen), ruime en schone toiletten en douches (verwarmd door de zon), een kas om een drankje te drinken, overdekte vuurplaats en te reserveren hottub. Naast kano’s en SUP’s zijn er ook (elektrische) fietsen te huur.

Praktisch

Camping Het Bos Roept is ook open in de winter. hetbosroept.nl