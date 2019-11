Recept van de dag: morbiflette van Karin

Nodig voor 4 personen:

• 1 kilo vastkokende aardappels (geboend)

• 250 gr morbier, of camembert, of reblochon, of mijn favoriete Chaource.

• 200 gr gerookte spekblokjes

• 200 ml crème fraîche

• 2 grote uien, in ringen

• boter, peper en witte wijn

Bereiding:

Uien fruiten met spek en boter. Snij geboende aardappel in plakken, kook niet 10 minuten. Roer van het vuur crème fraîche en flink wat peper door de ui met spek, doe de helft van de kaas erbij. Aardappels afgieten, meng zo ook met de saus. En dan alles in een ingevette ovenschaal, de rest van de kaas erover en half uur in de oven op 180°C. Als optie geeft ze de uien met een scheut witte wijn af te blussen. Dat is geen optie, maar een plicht. Zo goed, Karin?