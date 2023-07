Pittig setje: Mike en Jamie zijn recordhouders van de langste hete kus

Heb je weleens een hete peper gegeten en vervolgens geprobeerd zo lang mogelijk niet te blussen? Grote kans dat je dat niet minutenlang volhield.

Mike en Jamie zijn gek op pepers. Hoe heter, hoe beter. Zelfs de Spaanse habanero, een van de heetste pepers ter wereld, eten zij voor de lol. Sterker nog: het Canadese stel had zin in een uitdaging en vond het een leuk idee om voor het Guinness Wereldrecordboek habanero te eten en vervolgens zo lang mogelijk te kussen zonder de hete mond te blussen. Ieder z’n ding..

Mike en Jamie zoenden elkaar maar liefst 15 minuten en 6, 5 seconden. De twee wilden de kus minstens vijftien minuten volhouden, omdat ze dit jaar vijftien jaar samen zijn. Dat het is gelukt om zo lang te kussen, vinden ze zelf geweldig. „Het mooiste aan alles is dat we elkaar vijftien minuten lang hebben gezoend”, zeggen zij.

Mike had al pittige records op zijn naam staan waarbij hij de chilipepers Carolina Reapers en Naga Jolokia at. Voor Jamie was een record (proberen te) vestigen nog helemaal nieuw. „Jamie wilde ook graag een record op haar naam hebben staan”, zegt Mike. „Ik ben heel trots op haar.”

Voorbereiding

De Habanero is een van de heetste pepers ter wereld. Ⓒ Getty Images

Vooral Jamie moest daarom veel oefenen. Een maand lang at zij elke dag een habanero-peper als voorbereiding. Zo wende ze langzaam aan de pittige peper en kon ze steeds langer wachten met blussen.

Mike en Jamie hebben alweer plannen om een nieuw record neer te zetten. Ze willen ook in het recordboek komen met de langste Naga Jolokia-kus.