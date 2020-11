Spijt: ’Ik had nooit aan haar moeten beginnen’

Ik leerde haar kennen op een gekke plek: de supermarkt. Vanwege mijn drukke werk kwam ik daar meestal op vrijdagavond, koopavond. Steeds vaker kwam ik er een leuke brunette tegen. Ik dacht helemaal nergens aan, ik wilde gewoon snel boodschappen doen voor de hele week.

Maar de brunette begon vriendelijk naar me te knikken en bij de groenteafdeling maakten we een praatje over de kwaliteit van de tomaten. Annette vertelde achteloos dat ze een keukenprinses was. Na verloop van tijd nodigde zij me uit voor het eten. Ik heb nog nooit zulke lekkere risotto gegeten.

Al snel bleef ik in het weekeinde bij haar eten en bij haar slapen. Aan het begin van de week barstte voor ons allebei het circus dat werk heet, weer los. Afgezien van wat appjes over en weer hadden we dan amper contact, tot het volgende weekeinde. Nogal vrijblijvend.

Annette hintte dat ze een echte relatie wilde. Na een eerdere lange verhouding was ik daar niet zo happig op, maar ik betrapte mezelf erop dat ik doordeweeks steeds vaker aan haar dacht. Ik vond dat ik de sprong moest wagen.

Een relatie, met alles erop en eraan. Dat betekende ook elkaars ouders ontmoeten. Mijn vader en moeder, altijd wat wantrouwend als het om mijn liefdesleven gaat, waren nog nooit zo snel om toen ik Annette aan hen voorstelde. In de keuken sloeg mijn vader me op de schouders: „Dit is een blijvertje, jongen.” Mijn zuinige moeder haalde dure bonbons in huis als ze wist dat we zouden langskomen.

Toen werd het huisje, boompje, beestje. Annette en ik gingen samenwonen. Mijn ouders vroegen weleens wanneer we zouden gaan trouwen. „Hij heeft me nog niet gevraagd”, zei mijn vriendin dan stoïcijns.

Ik wist dat zij graag een datum wilde prikken, maar ik twijfelde. Ik had wat kanten van Annette ontdekt die ik minder aantrekkelijk vond. Zij kon nooit iets loslaten, tegen het obsessieve aan.

Als ik dacht dat we een bepaald onderwerp helemaal hadden besproken, begon zij er doodleuk later opnieuw over. Eerst vond ik dat schattig, later bloedirritant. Maar ik relativeerde ook: heeft elke relatie niet z’n ups en downs?

Totdat een weekendje weg met vrienden me de ogen opende. Het regende, maar Annette moest en zou midgetgolfen. Er viel niet op haar in te praten. Hoe zou dat gaan bij minder onbenullige situaties?!

Ik verbrak de relatie en was opgelucht. Mijn ouders waren er beroerd van; hun ideale schoondochter! Tja, het was nou eenmaal mijn leven.

Maar ik was nog niet van haar af. In de huiskamer van mijn vader en moeder rook ik Annettes geurtje. Bleek ze nog steeds bij mijn ouders over de vloer te komen... „Arme meid”, zei mijn ma.

Voor mij het bewijs dat Annette ook mij niet kon loslaten. Wat had ik een spijt dat ik me ooit met haar had ingelaten! Ik praatte als Brugman om mijn ouders ervan te overtuigen haar visites af te blazen. Ik moest zelfs dreigen alle contact met hen te verbreken, waar ik niet trots op ben.

Inmiddels is Annette definitief uit mijn leven. Hoop ik dan maar. Mijn boodschappen doe ik elders.

