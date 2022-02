Dit mag nooit meer weg: ondeugende ’hoerenhondjes’

Binnenland

Haagse vrouw (24) overleden na geweldsincident, 28-jarige Rotterdammer opgepakt

Een 24-jarige vrouw uit Den Haag is vrijdagmiddag om het leven gekomen door een geweldsincident in een flat. Agenten vonden de vrouw in een appartement aan de Van Maanenkade in Den Haag. Ze was toen al overleden. Diezelfde middag is een 28-jarige Rotterdammer aangehouden.